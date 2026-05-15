  • BIST 14373.13
  • Altın 6662.97
  • Dolar 45.5433
  • Euro 53.054
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABM, İsrail'in Gazze ablukasının sona ermesi için çağrıda bulundu

Gazimağusa Karakol bölgesinde “GMB Biz” projesi haziran ayında hayata geçecek

» »
Gazimağusa Belediyesi (GMB), halkın denize erişimini kolaylaştırmak ve kentte kıyı kullanımını daha ulaşılabilir hale getirmek amacıyla Karakol Bölgesi’nde yeni bir projeyi hayata geçiriyor.
Gazimağusa Karakol bölgesinde “GMB Biz” projesi haziran ayında hayata geçecek

GMB’den verilen bilgiye göre, GMB Başkanı Süleyman Uluçay, Belediyenin işletmesinde olacak “GMB Biz” projesinin haziran ayı itibarıyla faaliyete geçirileceğini açıkladı.

Karakol Bölgesi’nde hayata geçirilecek proje ile özellikle gençlerin ve ailelerin yürüyerek ulaşabileceği, kent halkının denizle daha kolay buluşabileceği bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında bölgenin doğal yapısına sadık kalınarak, denize yürüyerek veya bisikletle erişimin artırılması amaçlanıyor.

Uluçay, denize erişimin kent yaşamı açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Karakol Bölgesi’nde halkımızın denize erişimini kolaylaştıracak, gençlerin ve ailelerin yürüyerek de gidebileceği mesafede ve Belediyemiz tarafından işletilecek “GMB Biz” projemizi haziran ayı itibarıyla faaliyete geçiriyoruz. Amacımız, bölgenin doğal yapısına da sadık kalarak şehrimizde denize yürüyerek veya bisikletle erişimi artırmak” dedi.

Başkan Uluçay, projenin hazırlanmasında emeği geçen belediye birimlerine de teşekkür ederek, “Bu projeye koydukları katkıdan dolayı Belediyemizin Proje Birimi’ne, Bayındırlık Birimi’ne ve Plajlar Birimi’ne çok teşekkür ederim. Denize daha rahat erişebilen bir Mağusa için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Akdoğan’da Yangın: Tarım Arazileri Zarar Gördü22 Nisan 2026 Çarşamba 10:07
  • Gazimağusa’da Sarhoşluk Olayı: 1 Kişi Tutuklandı22 Nisan 2026 Çarşamba 10:06
  • GMB sivrisinek mücadelesine devam ediyor17 Nisan 2026 Cuma 11:26
  • Gazimağusa'daki denetimlerde 800 kilogram et imha edildi13 Nisan 2026 Pazartesi 14:43
  • Sahtekarlıkla 2 bin 345 euro, 2 bin 700 STG ve 1 milyon TL temin etti!03 Nisan 2026 Cuma 15:19
  • Gazimağusa’da bir restoran mühürlendi29 Mart 2026 Pazar 11:21
  • UIluçay GMB Başkanlığına yeniden aday26 Mart 2026 Perşembe 13:53
  • Tabanca gösterdi şiddet tehtidinde bulundu20 Mart 2026 Cuma 12:07
  • Gazimağusa’da geri geri giden araç yayaya çarptı19 Mart 2026 Perşembe 13:31
  • Gazimağusa’da Derbeder Şahıs Tutuklandı10 Mart 2026 Salı 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti