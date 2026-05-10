Yiğitler’de İzinsiz Toprak Kazımı: 2 Kişi Hakkında Yasal İşlem

Polisten verilen bilgiye göre, 9 Mayıs 2026 tarihinde Yiğitler köyünün güney kısmındaki dağlık arazide yapılan kontrollerde, M.T. (43)’nin yetkili makamdan geçerli izni olmaksızın kullanımındaki ekskavatör araç ile kazı yaptığı belirlendi. Yapılan incelemede, şahsın toplam 12 kamyon toprak taşıdığı tespit edildi.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.E. (39) ile birlikte her iki şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.