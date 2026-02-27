Polisten “Kırık Camlar Operasyonu”: Gazimağusa’da dükkan açma ve hırsızlık!

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen Kırık Camlar Operasyonu kapsamında iki kişi zanlı olarak tutuklandı.

Gazimağusa İlçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren birçok marketin 22-26 Şubat tarihleri arasında açılarak; içerilerinden birçok gıda, sigara, alkollü içki, nakit para vs. çalınması ile ilgili olarak Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen Kırık Camlar Operasyonu kapsamında iki kişi zanlı olarak tutuklandı.