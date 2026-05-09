  • BIST 15062.65
  • Altın 6875.66
  • Dolar 45.297
  • Euro 53.4767
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Avukat Öncel Polili, Barolar Birliği’ndeki komite üyeliğinden ayrıldı

» »
Avukat Öncel Polili, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’yla ilgili çalışmalar yürütülürken Barolar Birliği bünyesindeki İnsan Hakları Komitesi’nin süreç dışında bırakıldığını söyledi.
Avukat Öncel Polili, Barolar Birliği’ndeki komite üyeliğinden ayrıldı

Avukat Öncel Polili, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’yla ilgili çalışmalar yürütülürken Barolar Birliği bünyesindeki İnsan Hakları Komitesi’nin süreç dışında bırakıldığını söyleyerek, bu yönetim anlayışını kabul etmediğini ve komitedeki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Avukat Öncel Polili, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’ndaki tartışmalı 23.B maddesi nedeniyle Kıbrıs Türk Barolar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Komitesi üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Polili, yasa değişikliğinin Barolar Birliği tarafından hazırlandığını “Bugün Kıbrıs”ta yayımlanan haberden öğrendiğini belirterek, Barolar Birliği yönetiminin komiteyi süreç dışında bıraktığını söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Polili, söz konusu düzenlemenin, yargılanmakta olan kamusal figürlerin yargı süreçlerine dair haber yapılmasının cezalandırılmasının önünü açtığını ifade etti. Düzenlemenin ifade özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve özel hayatın korunması ilkeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Polili, buna rağmen İnsan Hakları Komitesi’nin süreçten dışlandığını belirtti.

Öncel Polili açıklamasında, Barolar Birliği’nin 6 Mayıs tarihli açıklamasında, yasa değişikliği çalışmasının İnsan Hakları Komitesi üyelerinden oluşan bir ekip tarafından hazırlandığının ifade edildiğini ancak hazırlanan metnin komiteye ancak yasa Meclis’ten geçtikten sonra bildirildiğini açıkladı.

Açıklamasında, “İnsan haklarını bu denli doğrudan ilgilendiren ve kamusal tartışmalara neden olan bir yasa değişikliği sürecinde, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nin kurumsal olarak süreç dışı bırakılması, komitenin işlevsizleştirildiğini ve Birlik yönetimi nezdindeki önceliğini yitirdiğini açıkça göstermektedir” ifadelerine yer veren Polili, bu yönetim anlayışını kabul etmediğini söyledi.

Polili açıklamasında, “En kritik süreçlerde dahi bir ihtisas komitesi olan Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nin, sürecin dışında kalması benim kabul edebileceğim bir yönetim anlayışı değildir” diyerek, bu şartlar altında komitedeki çalışmalarının anlamını yitirdiği kanaatine vardığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Kişmir: Benim yasağım halen devam ediyor09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:08
  • Sağlık Bakanlığı’ndan Hantavirus Açıklaması09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:07
  • Trafiğe bir can daha! 45 yaşındaki Öztürk hayatını kaybetti09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:03
  • Koral Aşam: “Arkadaşlarımın sevincini paylaşıyorum, ancak benim yasağım hâlâ sürüyor”09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:01
  • Daha önce söylemese de şimdi "4 yıldır süreç takibimizde" dedi...09 Mayıs 2026 Cumartesi 10:52
  • Reklam Denetleme Kurulu faaliyete başladı08 Mayıs 2026 Cuma 18:50
  • "Muhaceret Affı" Genel Kurul’un gündeminde08 Mayıs 2026 Cuma 18:32
  • Öztabay’dan Ataoğlu’na müze tepkisi: Kıbrıs’ın tarihini özelleştiremezsiniz08 Mayıs 2026 Cuma 18:02
  • Hayvancılık Dairesi balık restoranlarını denetledi: 16 kilo balık imha edildi08 Mayıs 2026 Cuma 17:32
  • Fırın ve Unlu Mamuller Derneği: Sektörümüzün içine düşürüldüğü bu tabloya artık yeter diyoruz!08 Mayıs 2026 Cuma 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti