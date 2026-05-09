Avukat Öncel Polili, Barolar Birliği’ndeki komite üyeliğinden ayrıldı

Avukat Öncel Polili, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’yla ilgili çalışmalar yürütülürken Barolar Birliği bünyesindeki İnsan Hakları Komitesi’nin süreç dışında bırakıldığını söyleyerek, bu yönetim anlayışını kabul etmediğini ve komitedeki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Avukat Öncel Polili, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’ndaki tartışmalı 23.B maddesi nedeniyle Kıbrıs Türk Barolar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Komitesi üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Polili, yasa değişikliğinin Barolar Birliği tarafından hazırlandığını “Bugün Kıbrıs”ta yayımlanan haberden öğrendiğini belirterek, Barolar Birliği yönetiminin komiteyi süreç dışında bıraktığını söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Polili, söz konusu düzenlemenin, yargılanmakta olan kamusal figürlerin yargı süreçlerine dair haber yapılmasının cezalandırılmasının önünü açtığını ifade etti. Düzenlemenin ifade özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve özel hayatın korunması ilkeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Polili, buna rağmen İnsan Hakları Komitesi’nin süreçten dışlandığını belirtti.

Öncel Polili açıklamasında, Barolar Birliği’nin 6 Mayıs tarihli açıklamasında, yasa değişikliği çalışmasının İnsan Hakları Komitesi üyelerinden oluşan bir ekip tarafından hazırlandığının ifade edildiğini ancak hazırlanan metnin komiteye ancak yasa Meclis’ten geçtikten sonra bildirildiğini açıkladı.

Açıklamasında, “İnsan haklarını bu denli doğrudan ilgilendiren ve kamusal tartışmalara neden olan bir yasa değişikliği sürecinde, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nin kurumsal olarak süreç dışı bırakılması, komitenin işlevsizleştirildiğini ve Birlik yönetimi nezdindeki önceliğini yitirdiğini açıkça göstermektedir” ifadelerine yer veren Polili, bu yönetim anlayışını kabul etmediğini söyledi.

Polili açıklamasında, “En kritik süreçlerde dahi bir ihtisas komitesi olan Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nin, sürecin dışında kalması benim kabul edebileceğim bir yönetim anlayışı değildir” diyerek, bu şartlar altında komitedeki çalışmalarının anlamını yitirdiği kanaatine vardığını belirtti.