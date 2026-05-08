Liderler görüşmesinde 4 başlıkta uzlaşı sağlandı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin ara bölgedeki resmi konutunda bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ve tarafların verimli bir görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamaya göre liderler, özlü konular ve ileriye dönük süreç hakkında görüş alışverişinde bulunurken, BM Genel Sekreteri’nin sürece yönelik kararlı desteğine duydukları memnuniyeti yineledi.
Tarafların ayrıca bazı başlıklarda uzlaşı sağladığı kaydedildi.
Buna göre liderler:
- Sivil toplumun sürece katılımını sağlayacak danışma mekanizması oluşturulmasına yönelik çerçeve üzerinde,
- Ada genelinde dini ayinlerin gerçekleştirilmesine yönelik ilk etapta altı aylık bir plan hazırlanması konusunda,
- Şap hastalığıyla mücadelede koordineli çalışmanın sürdürülmesi konusunda,
- Coğrafi işaret ve menşe adı korumasına sahip ürünlerle ilgili meselelerin görüşülmesi amacıyla Ekonomi ve Ticaret Teknik Komitesi altında bir alt komite kurulması konusunda anlaşmaya vardı.
BM açıklamasında, liderlerin yakın gelecekte yeniden bir araya gelme konusunda da mutabık kaldığı ifade edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.