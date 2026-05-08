Rusya: Ukrayna'da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Liderler görüşmesinde 4 başlıkta uzlaşı sağlandı

Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis BM görüşmesinde sivil toplum, dini hizmetler, şap hastalığı ve coğrafi işaretli ürünlerde iş birliği konusunda uzlaştı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin ara bölgedeki resmi konutunda bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ve tarafların verimli bir görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre liderler, özlü konular ve ileriye dönük süreç hakkında görüş alışverişinde bulunurken, BM Genel Sekreteri’nin sürece yönelik kararlı desteğine duydukları memnuniyeti yineledi.

Tarafların ayrıca bazı başlıklarda uzlaşı sağladığı kaydedildi.

Buna göre liderler:

  • Sivil toplumun sürece katılımını sağlayacak danışma mekanizması oluşturulmasına yönelik çerçeve üzerinde,
  • Ada genelinde dini ayinlerin gerçekleştirilmesine yönelik ilk etapta altı aylık bir plan hazırlanması konusunda,
  • Şap hastalığıyla mücadelede koordineli çalışmanın sürdürülmesi konusunda,
  • Coğrafi işaret ve menşe adı korumasına sahip ürünlerle ilgili meselelerin görüşülmesi amacıyla Ekonomi ve Ticaret Teknik Komitesi altında bir alt komite kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

BM açıklamasında, liderlerin yakın gelecekte yeniden bir araya gelme konusunda da mutabık kaldığı ifade edildi.

  Hristodulidis, Lacroix ile görüştü 21 Nisan 2026 Salı 15:41
  Erhürman Lacroix'i kabul etti 21 Nisan 2026 Salı 15:07
  Erhürman: Guterres Temmuz'dan itibaren yeni inisiyatif planlıyor 20 Nisan 2026 Pazartesi 08:20
  Erhürman, ADF'de konuştu: Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile çözüm iradesini sürdüren bir halktır! 18 Nisan 2026 Cumartesi 20:12
  Liderler görüşmesi: Hristodulidis bazı GYÖ'lerde ilerlemeden söz etti 11 Nisan 2026 Cumartesi 08:38
  Erhürman ve Hristodulidis bir araya geliyor 06 Nisan 2026 Pazartesi 08:40
  Kıbrıs sorununa yıl sonuna "Gutteres Planı" hazırlığı 29 Mart 2026 Pazar 11:40
  Doğal takvim oluşuyor... Guterres'ten Kıbrıs için 9 aylık yol haritası iddiası 29 Mart 2026 Pazar 11:16
  Tufan Erhürman, Nikos Hristodulidis'in son açıklamalarına sert tepki 25 Mart 2026 Çarşamba 23:08
  "Guterres Barış Planı" Hazırlığı 25 Mart 2026 Çarşamba 12:06
