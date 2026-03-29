Kıbrıs sorununa yıl sonuna "Gutteres Planı" hazırlığı

Kıbrıs sorununa yıl sonuna "Gutteres Planı" hazırlığı

Guterres’in hazırlayacağı belgedeki maddelerin “Guterres Çerçevesi belgesinde yer alanlarla aşağı yukarı aynı olacağı” iddiasında da bulunan gazete, söz konusu belgede, diğer konuların yanı sıra şu üç konunun da yer alacağını savundu;
Kıbrıs sorununa yıl sonuna "Gutteres Planı" hazırlığı

Guterres’in hazırlayacağı belgedeki maddelerin “Guterres Çerçevesi belgesinde yer alanlarla aşağı yukarı aynı olacağı” iddiasında da bulunuldu, söz konusu belgede, diğer konuların yanı sıra şu üç konunun da yer alacağı öne sürüldü;

"1. Üç “singles” diye adlandırılan tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyet.

2. 2017’de Crans Montana’da sunduğundan daha ayrıntılı şekilde merkezi hükümetin yetkileri.

3. Askerlerin adadan çekilmesine ilişkin -kesin tarih ve çekilmenin nasıl olacağına dair ayrıntı vermeksizin- maddeler”.

Şu anki bilgiler ışığında Guterres’in metodolojisinin ise; Crans Montana’daki varılan uzlaşıların doğrulanması, üç “singles’ın” sağlanması ve bu iki maddenin kabulü durumunda yeni bir uluslararası konferansı toplamaya hazır olduğunu açıklama” olduğu ifade edildi.

Guterres’in söz konusu çerçeve belgesini ne zaman sunacağına dair net bir takvim olmadığı ancak görev süresinin Aralık sonunda bitmesi nedeniyle doğal bir takvim oluştuğu kaydedildi.

