Erhürman: Guterres Temmuz'dan itibaren yeni inisiyatif planlıyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu'nda, Birleşmiş Milletler Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo ile yararlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Önemli bir de detay hatırlatan Erhürman, “ Sn. BM Genel Sekreteri'nin, Kıbrıs'ta, güneydeki seçimlerin ve dönem başkanlığının ardından, Temmuz'dan itibaren üstlenmeyi planladığı yeni inisiyatif öncesinde, güven yaratıcı önlemler ve Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü konusunda görüş alış verişinde bulunduk” dedi