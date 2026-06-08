Kıbrıs Sorunu | Gündemde 5+1 genişletilmiş toplantı çalışması

Kıbrıslı liderlerle görüşmek üzere adaya gelen BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, 5+1 formatında genişletilmiş bir toplantı için zemin hazırlığında oluklarını açıkladı.

Kıbrıslı liderlerle görüşmek üzere adaya gelen BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, 5+1 formatında genişletilmiş bir toplantı için zemin hazırlığında oluklarını açıkladı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidisi le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yapan Holguin, “Genel Sekreter Antonio Guterres ile 5+1 formatında bir toplantı için hazırlık yapıyoruz” dedi.

Saat 15.00’de Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman le görüşecek olan Holguin, adadan ayrıldıktan sonra Ankara ve Atina’yı da ziyaret edeceğini de ifade etti.

“5+1 toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve ne zaman yapılacağı”nın sorulması üzerine ise Holguin “evet olacak ama ne zaman olacağından emin değilim, bu herkesin programına bağlı" dedi

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi haber ajansı CNA, Holguin’in Cuma veya Cumartesi günü Kıbrıslı Rum lider ile yeniden görüşeceğini de yazdı.

Hirstodulidis, Pazar günü yaptığı açıklamada, Guterres'in Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya yönelik görüşmelerin yeniden başlatılması adına atılacak adımlara ilişkin " çok spesifik bir planı " olduğunu söylemiş ve genişletilmiş bir toplantının düzenlenmesi için "çabaların sürdürüldüğünü" ifade etmişti.