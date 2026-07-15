Fidan ve Guterres Kıbrıs için telefonda görüştü: Diplomasi trafiği hızlandı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşme, Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Cyprus Mail’in haberine göre, Fidan ve Guterres görüşmede Kıbrıs’taki son gelişmeleri ve çözüm sürecine ilişkin çabaları ele aldı. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı resmi açıklama yapılmazken, temasın BM öncülüğünde yürütülen yeni girişim kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

BM’den yeni girişim için yoğun temas

Kıbrıs sorununda uzun süredir devam eden durgunluğu aşmak amacıyla BM’nin yeni bir diplomatik süreç başlatma çabaları kapsamında taraflarla temaslarını artırdığı ifade edildi. BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de Ada’daki iki lider ve garantör ülkelerle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Türkiye tarafında ise Ankara, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve uluslararası statüsünün dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Hakan Fidan daha önce yaptığı temaslarda, mevcut gerçeklikleri ve iki tarafın haklarını göz ardı eden yaklaşımların sonuç vermeyeceğini belirtmişti.

Fidan-Christodoulides görüşmesi sonrası dikkat çeken gelişme

Telefon görüşmesi, Fidan’ın Paris’te Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği kısa temasın ardından geldi. İkili, Bastille Günü etkinlikleri sırasında kısa bir görüşme yapmış, temasın Kıbrıs sorunu ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde gerçekleştiği iddia edilmişti. (cyprus-mail.com)

Çözüm süreci için kritik dönem

Son dönemde Türkiye, Yunanistan, İngiltere, BM ve Avrupa Birliği arasında Kıbrıs konusunda artan diplomatik hareketlilik dikkat çekiyor. BM’nin hedefinin, tarafların yeniden resmi müzakerelere dönmesini sağlayacak uygun zemini oluşturmak olduğu belirtiliyor.

Guterres’in de Kıbrıs konusunda yeni adımlar için "somut ilerleme sağlayacak" bir süreç arayışında olduğu ve tarafların ortak bir zeminde buluşması için girişimlerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Kaynak: Cyprus Mail (cyprus-mail.com)