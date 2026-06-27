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Markulli: "Anastasidis vatanımızı yüzüstü bıraktı, büyük suç işledi"

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Markulli, Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorunu açısından çözüm için “en büyük fırsat” olduğunu savunarak, Crans-Montana sonrası sürecin Rum liderliği tarafından doğru değerlendirilemediğini belirtti.
Markulli: "Anastasidis vatanımızı yüzüstü bıraktı, büyük suç işledi"

Markulli, paylaşımında Akıncı’yı “tüm Kıbrıs’ı düşünen, bu ülkeye yürekten bağlı gerçek bir Kıbrıslı yurtsever” olarak nitelendirdi. Akıncı’nın siyasi yaşamı boyunca cesaret ve kararlılık gösterdiğini ifade eden Markulli, Kıbrıs Rum tarafında Lellos Dimitriadis gibi vizyon sahibi siyasetçilerle birlikte önemli açılımlara öncülük ettiğini kaydetti.

Akıncı’nın Türkiye’nin itirazlarına rağmen cesur girişimlerde bulunduğunu savunan Markulli, toprak düzenlemelerine ilişkin haritanın sunulmasını bunun en önemli örneklerinden biri olarak gösterdi.

“Crans-Montana’dan sonra süreci canlandırmak için çabaladı”

Markulli, Crans-Montana Konferansı’nın çökmesinin ardından da Akıncı’nın çözüm sürecini yeniden canlandırmak için yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Bu kapsamda iki liderin Guterres Çerçevesi’ni stratejik bir anlaşma olarak imzalaması önerisini hatırlatan Markulli, Akıncı’nın bu girişimleri Türkiye’nin federasyon modelinden uzaklaşıp iki devletli çözümü savunmaya başladığı bir dönemde yaptığını ifade etti.

Anastasiadis’e sert eleştiri

Paylaşımında eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i de sert sözlerle eleştiren Markulli, Crans-Montana’da yaşananların ardından Anastasiadis’in iki devletli çözüm fikirleri, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş önerisi, 1960 Anayasası’na dönüş çağrıları ve Türk tarafına tanınan olumlu oy hakkı gibi uzlaşıların iptal edilmesine yönelik çıkışlar yaptığını savundu.

Markulli, bu adımların çözüm çabalarını baltaladığını, Akıncı’yı zayıflattığını ve iki devletli çözümün savunucusu Ersin Tatar’ın seçilmesine katkı sağladığını ileri sürdü.

“En iyi fırsat yok edildi”

Anastasiadis’in icraatlarını “suç niteliğinde” olarak değerlendiren Markulli, eski Rum liderin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini savundu. Markulli, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu çözmek için bugüne kadarki en iyi fırsatı yok ettiğini ve Kıbrıs’ı bölünmenin eşiğine sürüklediğini iddia etti.

Anastasiadis’in bu kararları tek başına almadığını da belirten Markulli, çevresindeki danışmanların da aynı derecede sorumlu olduğunu ifade etti.

Markulli, paylaşımının sonunda Mustafa Akıncı’ya Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için yıllar boyunca gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti. Rum tarafının o dönemde gerekli olgunluğu gösteremediğini belirten Markulli, dönemin liderliğinin hem Akıncı’yı hem de kendi vatanını yüzüstü bıraktığını savundu.

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