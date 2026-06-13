Gençlik Teknik Komitesi Brüksel’de temaslarda bulundu

Program çerçevesinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’la görüşen Komite Avrupa Komisyonu Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğü temsilcileriyle bir araya geldi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Ángela Holguín’le video konferans gerçekleştirdi.
Çalışma ziyareti boyunca gençlerin iki halk arasında diyaloğun geliştirilmesi, karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi ve iki taraf arasında güven yaratılmasına katkı sunabilecek alanlara yönelik konuları ele aldı.
Temaslar sırasında, Kıbrıslı Türk üyeler, başta karma evliliklerden oluşan mağduriyetler olmak üzere, sporda izolasyonun etkileri, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği haklarından yararlanamaması gibi gençlerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları gündeme getirdi.
Gençlik Teknik Komitesini temsilen Brüksel’de temaslarda bulunan üyeler :
1- Vehbi Zeki Serter
2-Güzide Sofi
3- Aslı Özgen
4- Hilmi Birinci
5- Şenkal Bayramoğlu
6- Hüsrev Tancer
7- Bengisu Arar
8- Erden Pekri
9- Mert Nihat Ecevit
10- Cansu Özcezarlı
11- Enç Yılmaz
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