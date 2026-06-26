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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın "derin devlet" tarafından hedef alındığını iddia etti

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, eski ABD Başkanı Richard Nixon ile Başkan Donald Trump'ın "derin devlet" tarafından hedef alındığını öne sürdü. 
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın "derin devlet" tarafından hedef alındığını iddia etti

California eyaletinin Yorba Linda kentindeki Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vance, "Communion" isimli yeni kitabını tanıttı.

Etkinlikte Nixon'a duyduğu hayranlığı dile getiren Vance, "Watergate skandalı yarın yaşansaydı, 12 saat süren bir haber olurdu. Bunun bir başkanın görevden alınmasına yol açacağı düşüncesi çılgınca." değerlendirmesinde bulundu.

Vance, Nixon'ın görevden ayrılmasına yol açan süreç ile Trump'ın ilk başkanlık döneminde yaşananlar arasında benzerlik bulunduğunu savunarak "derin devlet" olarak nitelendirdiği yapıların her iki lidere karşı da benzer yöntemler kullandığını iddia etti.

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