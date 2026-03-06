Donald Trump, Kristi Noem'i İç Güvenlik Bakanlığı görevinden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin göçmenlik politikaları ve afetlere müdahale konusundaki performansına yönelik artan eleştirilerin ardından, perşembe günü İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in görevine son verdi.

Noem’in yerine Oklahoma’nın Cumhuriyetçi Senatörü Markwayne Mullin’i aday göstereceğini duyuran Trump, açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı. Karar, Noem’in hafta başında Kongre’de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat üyeler tarafından sert bir sorgulamaya tabi tutulmasından iki gün sonra geldi.

Trump, Noem’i Batı Yarımküre’ye odaklanacak yeni bir güvenlik girişimi olan “Amerika’nın Kalkanı” (The Shield of the Americas) projesi kapsamında “Özel Temsilci” olarak atayacağını belirtti.

Noem, Trump’ın kararını duyurmasından dakikalar sonra bir İç Güvenlik Bakanlığı etkinliğinde kürsüye çıktı ancak görevden alınmasına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Noem, bunun yerine Trump’ın geçen ayki "Birliğin Durumu" konuşmasındaki mesajlarını yineleyen önceden hazırlanmış metnine sadık kaldı.

Kristi Noem, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde görevden ayrılan ilk kabine sekreteri oldu. Noem’in görev süresi, protestolara ve davalara konu olan sert göçmenlik uygulamaları nedeniyle oldukça çalkantılı geçti.

Güney Dakota'nın eski Valisi Noem’in koltuğu, bu hafta Kongre’de yapılan oturumlarda kendi partisinden (Cumhuriyetçiler) gelen nadir fakat zehir zemberek eleştirilerin ardından sallantıya girmişti. Eleştirilerin odağında, ülkede yasa dışı bulunan kişileri gönüllü olarak ayrılmaya teşvik eden 220 milyon dolarlık bir reklam kampanyası yer alıyordu.

Noem, milletvekillerine Trump’ın söz konusu kampanyadan önceden haberi olduğunu söylese de, Trump perşembe günü Reuters’a verdiği mülakatta bu iddiayı reddederek reklam kampanyasına onay vermediğini ifade etti.

