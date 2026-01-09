Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

  • BIST 12156.95
Venezuela’da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, ABD’nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesine ilişkin, “Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro’ya sadakatle bağlıyız.” dedi.
Venezuela’da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, ABD’nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesine ilişkin, “Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro’ya sadakatle bağlıyız.” dedi.

Rodriguez, Bolivarcı Ulusal Muhafız (GNB) Askeri Akademisinin Eklektik Anıtı’nda devlet kanalı VTV’den canlı yayımlanan rütbe terfi töreninde konuştu.

ABD’nin ülkesini hedef alan saldırısına ilişkin Rodriguez, “Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro’ya sadakatle bağlıyız. Aynı şekilde ilk savaşçı ve milletvekili Cilia Flores’e de sadakatimiz tamdır. Onların özgürlüklerine kavuşup yeniden evlerine ve vatanlarına dönmelerini görene kadar durmadan mücadele etmeye kararlıyız.” dedi.

Rodriguez, ABD halkına seslenerek, şunları söyledi:

“Hayatları alçakça bir saldırıyla ellerinden alınan soylu kadın ve erkeklere hak ettikleri saygıyı sunmak için buradayız. Venezuela halkı, hiçbir zaman bu tür bir saldırının kurbanı olacağını düşünmedi. ABD halkına sesleniyorum: Venezuela halkı bu aşağılık ve savaşçı saldırıyı, bir nükleer güç tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı hak etmedi. Bu olay, ilişkilerimizde ve tarihimizde bir leke olarak geçti.”

ABD’nin askeri müdahalesi sırasında kimsenin teslim olmadığını vurgulayan Rodriguez, “Burada kimse teslim olmadı, burada çatışma oldu ve bu çatışma bu vatan için oldu. Özgürlük savaşçımız Simon Bolivar için, Hugo Chavez için oldu ve burada Venezuela için çatışma oldu. Bu, bizim en büyük memnuniyetimizdir.” diye konuştu.

Törene Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez’in yanı sıra Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve ABD’nin askeri müdahalesinde yaşamını yitiren askerlerin aileleri katıldı.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, askerlerin yakınlarına sarılarak taziye dileklerini sundu.

