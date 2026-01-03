Trump: Küba hakkında da konuşmak zorunda kalacağız

ABD güçlerinin Venezuela'ya saldırısının ve Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmasının ardından kameraların karşısına geçen Trump, Küba'ya müdahaleye de yeşil ışık yaktı. Dışişleri Bakanı Rubio da Küba hükümetini hedef aldı.

ABD cumartesi günü erken saatlerde Venezuela'nın başkenti Karakas'a hava saldırıları düzenledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde farklı noktalardan alevlerin yükseldiği, bazı bölgelerde yoğun duman oluştuğu görülmüştü.

Gece boyunca art arda patlamaların ardından ABD yönetimi hava saldırısının Başkan Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirildiğini doğruladı.

Truth Social hesabında yaptığı açıklamada Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını belirtti.

Açıklamada, "ABD, Venezuela ve liderine başarılı bir geniş çaplı saldırı gerçekleştirdi," ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

ABD bir süredir Venezuela'dan uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ettiği tekneleri hedef alıyordu. Venezuela, cuma günü ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla bir anlaşma yapmaya açık olduğunu bildirmişti.

Maduro, perşembe günü yayınlanan önceden kaydedilmiş bir röportajda, ABD’nin Venezuela’da hükümet değişikliği dayatmak ve Ağustos’ta Karayip Denizi’ne yapılan büyük askeri konuşlandırmayla başlayan ve aylardır süren baskı kampanyasıyla ülkenin geniş petrol rezervlerine erişim sağlamak istediğini söylemişti.

Geçen hafta Venezuela’daki uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığı öne sürülen bir iskele alanına yapılan drone saldırısının arkasında CIA'in olduğu belirtilmişti. Bu, ABD’nin eylül ayında teknelere yönelik saldırılara başlamasından bu yana Venezuela topraklarında bilinen ilk doğrudan operasyon olarak kayda geçmişti.