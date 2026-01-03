  • BIST 11498.38
  • Altın 5984.943
  • Dolar 43.0179
  • Euro 50.436
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAKahve ve çikolata 'masum' ikili olmayabilir

Trump: Küba hakkında da konuşmak zorunda kalacağız

» »
ABD güçlerinin Venezuela'ya saldırısının ve Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmasının ardından kameraların karşısına geçen Trump, Küba'ya müdahaleye de yeşil ışık yaktı. Dışişleri Bakanı Rubio da Küba hükümetini hedef aldı.
Trump: Küba hakkında da konuşmak zorunda kalacağız

ABD cumartesi günü erken saatlerde Venezuela'nın başkenti Karakas'a hava saldırıları düzenledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde farklı noktalardan alevlerin yükseldiği, bazı bölgelerde yoğun duman oluştuğu görülmüştü.

Gece boyunca art arda patlamaların ardından ABD yönetimi hava saldırısının Başkan Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirildiğini doğruladı.

Truth Social hesabında yaptığı açıklamada Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını belirtti.

Açıklamada, "ABD, Venezuela ve liderine başarılı bir geniş çaplı saldırı gerçekleştirdi," ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

ABD bir süredir Venezuela'dan uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ettiği tekneleri hedef alıyordu. Venezuela, cuma günü ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla bir anlaşma yapmaya açık olduğunu bildirmişti.

Maduro, perşembe günü yayınlanan önceden kaydedilmiş bir röportajda, ABD’nin Venezuela’da hükümet değişikliği dayatmak ve Ağustos’ta Karayip Denizi’ne yapılan büyük askeri konuşlandırmayla başlayan ve aylardır süren baskı kampanyasıyla ülkenin geniş petrol rezervlerine erişim sağlamak istediğini söylemişti.

Geçen hafta Venezuela’daki uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığı öne sürülen bir iskele alanına yapılan drone saldırısının arkasında CIA'in olduğu belirtilmişti. Bu, ABD’nin eylül ayında teknelere yönelik saldırılara başlamasından bu yana Venezuela topraklarında bilinen ilk doğrudan operasyon olarak kayda geçmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, Venezuela lideri Maduro'yu 'uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla' yargılayacak03 Ocak 2026 Cumartesi 20:29
  • Zohran Mamdani, Kuran'a el basarak New York belediye başkanlığına başladı01 Ocak 2026 Perşembe 13:03
  • Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor?25 Aralık 2025 Perşembe 17:24
  • The Economist'in 2026 kehaneti şaşırttı! Dünyayı büyük bir kırılma mı bekliyor?13 Kasım 2025 Perşembe 18:55
  • Kolombiya, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldı12 Kasım 2025 Çarşamba 09:35
  • Yükselen yeni kuşak Mamdani'nin New York'ta tarihi zaferi: Amerikan sosyalistleri hakkında neler biliniyor?06 Kasım 2025 Perşembe 21:41
  • İlklere imza atarak ABD siyasetini sarstı: Zohran Mamdani kimdir?06 Kasım 2025 Perşembe 10:02
  • New York'un Suriyeli First Lady'si: Rama Duwaji05 Kasım 2025 Çarşamba 22:32
  • New York belediye başkanlığı seçimlerini Zohran Mamdani kazandı05 Kasım 2025 Çarşamba 14:45
  • ABD'de milyonlarca kişi Trump karşıtı "Krallara Hayır" protestolar için toplandı19 Ekim 2025 Pazar 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti