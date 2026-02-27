ABD’nin en büyük uçak gemisi İsrail kıyılarına ulaştı

ABD ve İran arasındaki üçüncü tur görüşmeler sırasında yola çıkan dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, İsrail kıyılarına ulaştı.

İran'a yönelik askeri yığınak kapsamında bölgeye çok sayıda yakıt ikmal uçağının da konuşlandırıldığı belirtildi.

Dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen ABD’ye ait USS Gerald R. Ford, İsrail kıyılarına ulaştı. Haberi İsrail’in Kanal 12 televizyonu duyurdu.

ABD ordusundan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Geminin İran'a yönelik olası bir operasyon için Akdeniz'e gönderildiği açıklanmıştı.

Haberde, uçak gemisinin gelişinin perşembe gecesi 20 adet ABD yakıt ikmal uçağının İsrail’e iniş yapmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu sevkiyatların, İran’a yönelik olası bir askeri operasyon ihtimali nedeniyle ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının parçası olduğu ifade ediliyor.

Bölgede iki uçak gemisi var

Washington yönetiminin Ortadoğu’da bir uçak gemisi, dokuz destroyer ve üç diğer muharip gemi dahil olmak üzere bir düzineden fazla savaş gemisi bulunuyor. Bunlar arasında USS Abraham Lincoln da yer alıyor.