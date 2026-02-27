Fenerbahçe Avrupa'ya galibiyetle veda etti

  • BIST 12433.5
Fenerbahçe Avrupa Ligi rövanş maçında, kupanın favorilerinden Nottingham Forest'ı deplasmanda yendi ancak skor tura yetmedi.
Karşılaşma Sarı Lacıvertlilerin 2-1 üstünlüğüyle bitti.

Fenerbahçe'nin gollerini 22'nci ve 48. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Forest'ın golünüyse 68. dakikada Hudson Odoi kaydetti.

Kadıköy'deki maçta rakibine 3-0'lık skorla elenen Fenerbahçe'ye maçı uzatmalara götürmek için üç farklı galibiyet gerekiyordu.

İki takım maça şu 11'lerle başladı:

Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe Demir, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

İngiltere basını maç için ne yazıyor?

BBC Spor adına karşılaşmayı izleyen ve analiz eden Nick Mashiter, maç yazısına "Nottingham Forest'ın bu sezon yaşadığı dramatik olaylar göz önüne alındığında, Fenerbahçe karşısında işlerini zorlaştırmaları şaşırtıcı değildi" yorumuyla başlıyor.

Analizi şöyle sürüyor:

"Konuk ekip [Fenerbahçe], sakatlık kriziyle boğuşurken, kaleci Ederson'dan yoksunken ve sadece yedi yedek oyuncuya sahipken, bunun sıradan bir akşam olması gerekiyordu.

"Ancak Forest çok dağınıktı ve devreye gidildiğinde daha da geride olmalıydı"

BBC muhabiri Mashiter, Forest çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın yedek bıraktığı as oyuncularını maça almak zorunda kaldığına işaret etti.

Guardian gazetesinin maç yazısındaysa, "67 dakika boyunca Nottingham Forest, kötü şekilde tarihe geçme riskiyle karşı karşıyaydı" deniliyor.

Gazete daha önce yalnızca bir takımın evinde üç farkla kaybettikten sonra turu geçmeyi başardığını hatırlatarak, Forest'ın 68. dakikada golü bulana kadar "gerginlik içinde" bir maç geçirdiğini kaydediyor.

Forest son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.

Fenerbahçe, Nottingham deplasmanında yedi oyuncusundan faydalanamadı.

Fred ve Oosterwolde cezaları nedeniyle; Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

Kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da Avrupa kadrolarına dahil edilmediği için maçta oynayamadı.

Sarı lacivertli takım turnuvanın lig aşamasında oynadığı sekiz maçta üç galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Topladığı 12 puanla 19'uncu sırada yer aldı.

İngiliz temsilcisi ise bu maçlarda dört galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı ve 14 puanla 13'üncü oldu.

UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Son16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak:

Çeyrek final maçları 9 ve 16 Nisan'da,

Yarı final maçları 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta,

Final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak.

