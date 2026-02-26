  • BIST 12433.5
Hristodulidis: Kaymaklı ve Haspolat'ın yanı sıra Kiracıköy ve Erenköy kapısının da açılmasına hazırız

Rum Lider Nikos Hristodoulidis, Yeni geçiş kapıları “tüm Kıbrıslıların” günlük yaşamını kolaylaştırmalı” dedi
Hristodulidis: Kaymaklı ve Haspolat'ın yanı sıra Kiracıköy ve Erenköy kapısının da açılmasına hazırız

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bugün yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın iki tarafını birbirine bağlayacak yeni geçiş kapılarının “tüm Kıbrıslıların günlük yaşamını kolaylaştırması” gerektiğini söyledi.

Bir etkinliğe katılmak üzere bulunduğu sırada konuşan Hristodulidis, “Vurgulamak istediğim ana mesele, yalnızca Türk Kıbrıslılara hizmet edecek bir kapı açmak değildir. Kaimaklı ve Haspolat’a (Mia Milia) hazırız. Ancak aynı zamanda Athienou ile Aglantzia arasındaki yolun ya da Kokkina üzerinden geçişin de açılması gerekir ki Rum Kıbrıslılar da faydalansın” dedi.

Bu doğrultuda “dört geçiş noktasının tamamının açılmasına hazır olduğunu” belirten Hristodulidis, “Tüm Kıbrıslılar için karşılıklı memnuniyetin sağlanması önemlidir” ifadelerini kullandı.

Açıklama, Lefkoşa’nın iki belediye başkanının Kaymaklı’da yeni bir geçiş noktası açılması yönündeki olumlu beyanlarının ardından geldi.

Hristodulidis, son liderler görüşmesinde Kaymaklı’daki olası geçiş noktasının gündeme gelmediğini söyledi.

“Belediye yetkilileri elbette önerilerde bulunabilir. Lefkoşa Belediye Başkanı, Athienou Belediye Başkanı, Aşağı Pirgo (Kato Pyrgos) muhtarı ve Poli Hrisohus Belediye Başkanı tarafından da öneriler sunuldu. Hükümet yapılan tüm önerileri değerlendiriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın metehan ile ilgili dünkü sözleri üzerine Hristodulidis, adanın en yoğun ve sık sık tıkanıklık yaşanan geçiş noktası olan Ayios Dhometios (Metehan) ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Rum tarafının geçişleri kolaylaştırmak için “birçok adım attığını” savundu.

“Üçüncü şeridin açıldığını hatırlatmak isterim. Bu şerit çok daha önce açılabilirdi. Serbest bölgelerdeki inşaat çalışmaları tamamlanmıştı. Ara bölgede de çalışma yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmiştik ancak bu kabul edilmedi ve gecikme yaşandı” dedi.

Ayrıca geçiş noktasındaki personel sayısının artırıldığını ve “karşılaşılan zorluklara çözüm üretilebilmesi için” takviye yapıldığını kaydetti.

