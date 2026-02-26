İMO Ormanı Büyüyor: Doğaya ve Geleceğe Nefes

Bu kapsamda Oda, 21 Şubat 2026 tarihinde doğaya olan sorumluluğunu göstermek amacıyla “Ağaç Dikme Etkinliği” düzenledi. Etkinlik, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Anı Ormanı’nda; Oda Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, oda personeli, üyeler, aileleri ve geleceğin inşaat mühendisleri olacak öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl İMO Ormanı’na 250 fidan dikilirken, bu yıl düzenlenen etkinlikte 400 yeni fidan daha toprakla buluşturularak doğaya verilen değer bir kez daha güçlü biçimde ortaya kondu. Etkinliğe katılan üyeler yalnızca ağaç dikmekle kalmayıp, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu da paylaştılar. Birlik ve beraberlik ruhunun öne çıktığı organizasyonda meslektaşlar, dayanışmanın doğa sevgisiyle birleştiğinde nasıl kalıcı bir etki oluşturduğunu gösterdi.

Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Abdullah Ekinci, doğadan aldıklarımızı doğaya geri vermenin bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve ağaçların karbon ayak izinin azaltılmasında önemli rol oynadığını belirtti. Ağaçlandırma çalışmalarının yalnızca sembolik bir faaliyet olmadığı; iklim değişikliğiyle mücadele, doğal dengenin korunması ve sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaştırılması açısından uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğu vurgulandı. Bu tür organizasyonların birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirirken çevre bilincinin yayılmasına da katkı sunduğu ifade edildi.

İMO Ormanı’na dikilen her fidan; doğaya saygının, ortak sorumluluğun ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonunun simgesi olarak yükselmeye devam ediyor.