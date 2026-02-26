  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

İMO Ormanı Büyüyor: Doğaya ve Geleceğe Nefes

» »
KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk anlayışını somut adımlarla büyütmeye devam ediyor.
İMO Ormanı Büyüyor: Doğaya ve Geleceğe Nefes

Bu kapsamda Oda, 21 Şubat 2026 tarihinde doğaya olan sorumluluğunu göstermek amacıyla “Ağaç Dikme Etkinliği” düzenledi. Etkinlik, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Anı Ormanı’nda; Oda Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, oda personeli, üyeler, aileleri ve geleceğin inşaat mühendisleri olacak öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl İMO Ormanı’na 250 fidan dikilirken, bu yıl düzenlenen etkinlikte 400 yeni fidan daha toprakla buluşturularak doğaya verilen değer bir kez daha güçlü biçimde ortaya kondu. Etkinliğe katılan üyeler yalnızca ağaç dikmekle kalmayıp, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu da paylaştılar. Birlik ve beraberlik ruhunun öne çıktığı organizasyonda meslektaşlar, dayanışmanın doğa sevgisiyle birleştiğinde nasıl kalıcı bir etki oluşturduğunu gösterdi.

Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Abdullah Ekinci, doğadan aldıklarımızı doğaya geri vermenin bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve ağaçların karbon ayak izinin azaltılmasında önemli rol oynadığını belirtti. Ağaçlandırma çalışmalarının yalnızca sembolik bir faaliyet olmadığı; iklim değişikliğiyle mücadele, doğal dengenin korunması ve sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaştırılması açısından uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğu vurgulandı. Bu tür organizasyonların birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirirken çevre bilincinin yayılmasına da katkı sunduğu ifade edildi.

İMO Ormanı’na dikilen her fidan; doğaya saygının, ortak sorumluluğun ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonunun simgesi olarak yükselmeye devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTB, binasına siyah bayrak çekti25 Şubat 2026 Çarşamba 17:10
  • Yarın yer yer sağanak bekleniyor25 Şubat 2026 Çarşamba 17:05
  • 659 sürücü rapor edildi, 24 araç trafikten men edildi25 Şubat 2026 Çarşamba 16:22
  • Merit tavla turnuvası büyük ilgi gördü25 Şubat 2026 Çarşamba 15:53
  • Koçak’ın ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl 6 ay hapis cezası!25 Şubat 2026 Çarşamba 15:40
  • Kamuda örgütlü beş sendika yürüyüş düzenledi25 Şubat 2026 Çarşamba 09:54
  • ABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar25 Şubat 2026 Çarşamba 09:48
  • Dövizde güne nasıl başladı?25 Şubat 2026 Çarşamba 09:44
  • Bugün ve yarın yağmur bekleniyor25 Şubat 2026 Çarşamba 09:43
  • Erhürman: Karma evlilik konusundaki gelişmeleri ve verileri sunduk; her toplantıda gündeme getiriyoruz24 Şubat 2026 Salı 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti