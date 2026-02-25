  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

Kamuda örgütlü beş sendika yürüyüş düzenledi

» »
Kamuda örgütlü beş sendika hükümeti protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Kamuda örgütlü beş sendika yürüyüş düzenledi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından düzenlenen yürüyüş Köşklüçiftlik’te Mehmet Akif Caddesi- Osman Paşa Caddesi kavşağında (Pronto Çemberi) başladı.

Eylemciler, Mehmet Akif Caddesi’nden Başbakanlık önüne “hükümet istifa” sloganları atarak yürüdü.

KTÖS Başkanı Selma Eylem ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Semih Kolozali’nin konuşma yaptığı eylemde “Yolsuzluğa, Yoksulluğa, Yokoluşa Hayır” yazılı pankart açıldı, eylemciler siyah bayrak ve meşaleler taşıdı.

-Eylem

KTÖS Başkanı Selma Eylem, konuşmasında hükümeti eleştirerek, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye hükümetinin “iş birliği protokollerleri ve politikalar dayattığını” iddia eden Eylem, amaçlarının bu politikalara karşı durmak ve mücadele etmek olduğunu söyledi.

Ülkede kara para aklama faaliyetleri yürütülmesine, tarikatlar kurulmasına, uyuşturucu ve insan kaçakçılığına göz yumulduğunu iddia eden Eylem, bu faaliyetlerin durduru

Türkiye’ye yönelik eleştirilerde bulunan Eylem, biat eden, sorgulamayan, farklılıklara tahammül etmeyen bir toplum yaratılması hedeflendiğini iddia etti.

Selma Eylem, okul kıyafetlerinde değişiklik yapma girişimine de değinerek “Kız çocuklarımızın üzerinden siyasi islam dayatmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün siyasi iradesine müdahele edilmeye çalışıldığını ileri süren Eylem buna kaşı direneceklerini kaydetti.

Eylem, Kıbrıs Türkünün uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakları, kültürel yapısı, kimliği ve demokratik laik toplum yapısını korumak ve tüm suç işleyenlerin yargılanmasını sağlamak için mücadelelerini sürdüreceklerini de kaydetti.

-Kolozali

DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali, Ektam Kıbrıs çalışanlarının hakları için 19 gün önce başlatılan hak mücadelesine verilen destekten dolayı ilgili sendika ve kuruluşlara teşekkür etti.

Hükümeti, Ektam Kıbrıs emekçileri için kurulması istenilen dayanışma fonuna onay vermemesinden dolayı eleştiren Kolozali, “Önümüze konan tüm yasaların sadece patronların lehine yorumlamaya çalışanlara dur demek zorundayız” dedi.

 

lması gerektiğini söylemeye geldiklerini ifade etti.

Kıbrıs Türkünün üretimden koparılmasına yönelik politiklar hayata geçirildiğini, Merkez Bankası ve iletişim kurumları da dahil kamu kurumlarına el konulmasına izin verildiğini savunan Eylem, Kıbrıs Türkünün kurumlarına el konulmasının durdurulması gerektiğini söylemeye geldiklerini belirtti.

Selma Eylem, ülkede demografik yapının değiştirilmek, ekonomik paket ve yasalarla alım gücünün azaltmak ve eğitim, sağlık gibi hizmetlerin bitirilmek istendiğini de savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı?24 Şubat 2026 Salı 09:55
  • “Fiber Optik Protokolü” Genel Kurul’da oy çokluğuyla kabul edildi!24 Şubat 2026 Salı 09:10
  • Ticaret Odası'ndan ek protokol ve endişelerin giderilmesi çağrısı23 Şubat 2026 Pazartesi 21:26
  • Gazimağusa’da Denetim 3 İşletmeye Ceza, 3 İşletmede Tarihi Geçmiş Ürün Tespiti23 Şubat 2026 Pazartesi 21:22
  • TDP: Dayatmaya Geçit Yok, Protokol Geri Çekilsin23 Şubat 2026 Pazartesi 17:31
  • Haspolat ile Taşkent kavşağı arasındaki yol yarın trafiğe kapatılacak23 Şubat 2026 Pazartesi 16:47
  • Denktaş: Türk Telekom’un yeniden bir başka yabancı ülkeye satılmayacağını bize kim garanti edebilir?23 Şubat 2026 Pazartesi 15:07
  • Hükümete “Toplumdan ve Kamudan Yana Olun” Çağrısı23 Şubat 2026 Pazartesi 14:56
  • Türkmenköy-Dörtyol Anayolu üzerinde kaza23 Şubat 2026 Pazartesi 14:55
  • Kanunsuz avlanma23 Şubat 2026 Pazartesi 14:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti