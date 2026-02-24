“Fiber Optik Protokolü” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 13.30 sıralarında toplanarak, “TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Geçtiğimiz haftadan beri Meclis’te tartışmalara, sokakta ise eylemlere neden olan fiber optik protokolü Genel Kurul’da oy çokluğuyla kabul edildi.