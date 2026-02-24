Hollanda’da Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz başbakan yardımcısı oldu

Hollanda’da yeni kurulan azınlık hükümetinde, Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Başbakan Yardımcılığı ve Savunma Bakanlığı görevlerine atandı. Yeşilgöz, ülke siyasetinde en güçlü isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Hollanda'da aylardır süren hükümet krizinin ardından merkez siyasetin genç ismi Rob Jetten liderliğindeki azınlık hükümeti yemin ederek göreve başladı. Popülist hareketlere karşı "pozitif kampanya" ile zafer kazanan Jetten, ülkenin en genç başbakanı unvanını alırken; kabinenin en dikkat çeken ismi ise Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz-Zegerius oldu.

Tarihi yemin töreni: En genç ve ilk açık kimlikli başbakan

Lahey’deki Huis Ten Bosch Sarayı’nda Kral Willem-Alexander huzurunda düzenlenen törenle Hollanda’nın yeni kabinesi resmen kuruldu. 38 yaşındaki Rob Jetten, Hollanda tarihinin en genç ve açık kimliğiyle eşcinsel olan ilk başbakanı olarak tarihe geçti. Seçimlerde aşırı sağcı Geert Wilders’i geride bırakan Jetten, zaferini "Avrupa'nın kalbine geri dönme" vizyonuyla taçlandırdı.

Dilan Yeşilgöz: Ankara'dan Hollanda Savunma Bakanlığı'na

Yeni kabinenin en güçlü figürlerinden biri, VVD lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius oldu. 1977 Ankara doğumlu olan ve 12 Eylül darbesi sonrası ailesiyle Hollanda'ya iltica eden Yeşilgöz, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak atandı. Daha önce Adalet ve Güvenlik Bakanlığı da yapan Yeşilgöz, yeni dönemde Hollanda’nın savunma politikalarına ve Ukrayna’ya verilecek askeri desteğe yön verecek.

Azınlık hükümetini zorlu bir süreç bekliyor

Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokratik Çağrı (CDA) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) tarafından kurulan koalisyon, parlamentoda çoğunluğu sağlamak için gereken sayının 9 sandalye gerisinde kaldı. Bu durum, hükümetin her yasa tasarısı için muhalefetin kapısını çalmak zorunda kalacağı zorlu bir döneme işaret ediyor.