  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİran’da savaş alarmı

Hollanda’da Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz başbakan yardımcısı oldu

» »
Hollanda’da yeni kurulan azınlık hükümetinde, Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Başbakan Yardımcılığı ve Savunma Bakanlığı görevlerine atandı. Yeşilgöz, ülke siyasetinde en güçlü isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Hollanda’da Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz başbakan yardımcısı oldu

Hollanda'da aylardır süren hükümet krizinin ardından merkez siyasetin genç ismi Rob Jetten liderliğindeki azınlık hükümeti yemin ederek göreve başladı. Popülist hareketlere karşı "pozitif kampanya" ile zafer kazanan Jetten, ülkenin en genç başbakanı unvanını alırken; kabinenin en dikkat çeken ismi ise Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz-Zegerius oldu.

Tarihi yemin töreni: En genç ve ilk açık kimlikli başbakan

Lahey’deki Huis Ten Bosch Sarayı’nda Kral Willem-Alexander huzurunda düzenlenen törenle Hollanda’nın yeni kabinesi resmen kuruldu. 38 yaşındaki Rob Jetten, Hollanda tarihinin en genç ve açık kimliğiyle eşcinsel olan ilk başbakanı olarak tarihe geçti. Seçimlerde aşırı sağcı Geert Wilders’i geride bırakan Jetten, zaferini "Avrupa'nın kalbine geri dönme" vizyonuyla taçlandırdı.

Dilan Yeşilgöz: Ankara'dan Hollanda Savunma Bakanlığı'na

Yeni kabinenin en güçlü figürlerinden biri, VVD lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius oldu. 1977 Ankara doğumlu olan ve 12 Eylül darbesi sonrası ailesiyle Hollanda'ya iltica eden Yeşilgöz, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak atandı. Daha önce Adalet ve Güvenlik Bakanlığı da yapan Yeşilgöz, yeni dönemde Hollanda’nın savunma politikalarına ve Ukrayna’ya verilecek askeri desteğe yön verecek.

Azınlık hükümetini zorlu bir süreç bekliyor

Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokratik Çağrı (CDA) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) tarafından kurulan koalisyon, parlamentoda çoğunluğu sağlamak için gereken sayının 9 sandalye gerisinde kaldı. Bu durum, hükümetin her yasa tasarısı için muhalefetin kapısını çalmak zorunda kalacağı zorlu bir döneme işaret ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'nın 7 ülkesinden Grönland'a ilişkin ortak açıklama06 Ocak 2026 Salı 16:59
  • Hristodulidis, AB Konseyi başkanlığı görevi başlarken Zelenskiy'i aradı02 Ocak 2026 Cuma 09:12
  • Von der Leyen: Ukrayna’nın AB üyeliği, güvenlik garantisinin temel unsuru31 Aralık 2025 Çarşamba 15:35
  • Kıbrıs'ın AB Konseyi dönem başkanlığı başlıyor28 Aralık 2025 Pazar 11:09
  • Kıbrıs, AB Dönem Başkanlığı önceliklerini açıkladı22 Aralık 2025 Pazartesi 13:41
  • İsrail'e tepki.. Eurovision’a katılmayan ülke sayısı 5’e yükseldi!11 Aralık 2025 Perşembe 09:48
  • Almanya'da askerlikte yeni dönem05 Aralık 2025 Cuma 20:04
  • ABD–Ukrayna görüşmelerinde ‘yeni çerçeve’: Trump’ın tartışmalı barış planı revize ediliyor24 Kasım 2025 Pazartesi 09:58
  • Petrolde belirsizlikler artıyor20 Kasım 2025 Perşembe 09:35
  • Almanya Başbakanı Merz: AB’nin Avrupa Savunma Birliği’ne dönüşmesi şart17 Kasım 2025 Pazartesi 18:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti