Ankette UBP’ye Şok: En Fazla 12 Milletvekili

Siyasi kulislerde konuşulan son kamuoyu yoklamasının sonuçları, hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koydu.

İddiaya göre, Başbakan Ünal Üstel liderliğinde gidilecek olası bir genel seçimde UBP’nin Meclis’te en fazla 12 milletvekili çıkarabileceği ankete yansıdı. Söz konusu sonuçların parti içinde ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) desteklediği bağımsız aday Ersin Tatar’ın yaklaşık yüzde 35 oy almasının ardından gerçekleştirilen ilk kamuoyu yoklaması olması nedeniyle anket sonuçlarının siyasi dengeler açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Anket verilerine göre UBP’nin ülke genelindeki milletvekili sayısının 12 ile sınırlı kalabileceği öne sürülüyor.

