  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAWSJ: ABD, Orta Doğu'ya Irak işgalinden sonra en büyük hava gücünü taşıyor

Haftanın ilk günü yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, bugün sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Haftanın ilk günü yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, KKTC, hafta süresince önceleri atmosferdeki soğuk ve nemli, sonrasında ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava bugün yer yer sağanak yağmurlu, haftanın diğer günlerinde ise parçalı veya az bulutlu geçecek.

Sıcaklık, iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; çarşamba günü güney ve batı yönlerden esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağanak ve fırtına bekleniyor12 Şubat 2026 Perşembe 09:07
  • Hafta boyunca yer yer sağanak bekleniyor10 Şubat 2026 Salı 10:25
  • Bu hafta hava nasıl olacak?09 Şubat 2026 Pazartesi 09:59
  • Yağmurlu hava devam edecek07 Şubat 2026 Cumartesi 10:07
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor07 Şubat 2026 Cumartesi 10:06
  • Cuma ve cumartesi günleri sağanak bekleniyor04 Şubat 2026 Çarşamba 21:20
  • Yalancı bahar geliyor...02 Şubat 2026 Pazartesi 15:58
  • Yeni haftada hava nasıl olacak?02 Şubat 2026 Pazartesi 10:03
  • Pazartesi gününe kadar hava yağmurlu30 Ocak 2026 Cuma 11:02
  • Tozlu havanın etkisi devam ediyor29 Ocak 2026 Perşembe 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti