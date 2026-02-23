  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAWSJ: ABD, Orta Doğu'ya Irak işgalinden sonra en büyük hava gücünü taşıyor

Ada Kafa'dan büyük bir başarı daha! 800 metrede U-18 Türkiye şampiyonu

» »
Genç sporcu Ada Kafa, İstanbul’da düzenlenen Jerfi Fıratlı U18 Türkiye Salon Şampiyonası’nda 800 metrede 2:11.42’lik derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.
Ada Kafa'dan büyük bir başarı daha! 800 metrede U-18 Türkiye şampiyonu

Genç atlet İstanbul’da düzenlenen Jerfi Fıratlı U18 Türkiye Salon Şampiyonası’nda 800 metrede Türkiye şampiyonu oldu.

Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alan şampiyonanın 2. gününde piste çıkan Ada, harika bir yarış çıkardı. 800 metrede 11. seride yarışan Ada, elde ettiği 2:11.42’lik derecesi ile rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Bu sezon antrenörü Hasan Maydon ile birlikte büyük hedeflerle yarışmalara katılan Ada çok iyi bir sezon geçiriyor. Geçtiğimiz ay Salon Olimpik Deneme ve U20 Türkiye Salon Şampiyonası’nda 800 metre şampiyonu olan Ada, büyükler kategorisinde gerçekleştirilen Yeşilay Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda dördüncü olmuş ve Avrupa U18 Şampiyonası barajını geçme başarısı göstermişti.

Jerfi Fıratlı U18 Türkiye Salon Şampiyonası’nda 11 seriden oluşan 800 metre branşında birçok rakibini geride bırakan başarılı atlet, önemli bir başarıya imza atarak bir Türkiye şampiyonluğuna daha imza attı.

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde antrenörü Hasan Maydon sporculara madalyaları takdim ederken, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da törende yer alarak Ada’nın başarısını kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çelikoğlu, İstanbul’da 60 metrede birinci15 Ocak 2026 Perşembe 18:34
  • Ada Kafa Türkiye'de Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda 800 metrede birinci15 Ocak 2026 Perşembe 17:55
  • Erdinç İnçay, Bursa’da birinci04 Ocak 2026 Pazar 10:49
  • Erol Efe, Türkiye ikincisi04 Ocak 2026 Pazar 10:48
  • Bilardo gençler 3. Ayak tunuvası yapıldı30 Aralık 2025 Salı 11:56
  • Asbank Gençler 2. Ayak Bilardo Turnuvası Tamamlandı Şampiyon Yine İsmet Hüryol23 Aralık 2025 Salı 09:16
  • Gençler Şampiyonu İsmet Hüryol15 Aralık 2025 Pazartesi 09:57
  • Geleneksel Noyanlar Darts Turnuvası Mağusa’da Gerçekleşti09 Kasım 2025 Pazar 10:29
  • Bilardo Büyükler & Senyörler’de Namağlup Şampiyon Bilge Alaçam03 Kasım 2025 Pazartesi 11:45
  • Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda KKTC Milli Takımı 5. sırada11 Ekim 2025 Cumartesi 08:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti