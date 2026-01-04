Erdinç İnçay, Bursa’da birinci

Erdinç İnçay, Bursa’da düzenlenen SEM Olimpik Deneme Yarışları’nda yüksek atlama branşında birinci oldu. Antrenörü Mehmet Baykent ile bu sezon için ciddi bir hazırlık sürecini geride bırakan ve henüz 14 yaşında olan Erdinç, U16 yaş grubunda ülkemizde elde edilmesi zor bir dereceye imza attı.

Kendi kişisel en iyi derecesi 1.80 ile Bursa’daki yarışmaya katılan Erdinç, harika bir yarışma çıkararak 1.87’lik derecesi ile birinci oldu. 1.90’lık yüksekliği kıl payı geçemeyen genç atlet, bu yarıştaki performansı ile ileride daha büyük başarılar elde edebileceğinin sinyallerini verdi.