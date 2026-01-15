Çelikoğlu, İstanbul’da 60 metrede birinci

KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Turgut Çelikoğlu, İstanbul’da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda 60 metre branşını birinci olarak tamamladı.
Antrenörü Reşat Oğuz nezaretinde iyi bir hazırlık dönemi geçiren Çelikoğlu, Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alan TOHM Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda U20 kategorisinde yarıştı.
Çarşamba günü 60 metre branşında seçme serisini 7.01 ile birinci tamamlayan Çelikoğlu, aynı zamanda üç serinin en iyi derecesine imza atarak finale yükseldi. Finalde 7.06’lık derecesi ile rakiplerini geride bırakan Çelikoğlu, Türkiye birinci olarak yarışı tamamladı.
