  • BIST 12433.5
  • Altın 6409.13
  • Dolar 43.1934
  • Euro 50.2476
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Çelikoğlu, İstanbul’da 60 metrede birinci

» »
Turgut Çelikoğlu, İstanbul’da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda 60 metre branşını birinci olarak tamamladı
Çelikoğlu, İstanbul’da 60 metrede birinci

KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Turgut Çelikoğlu, İstanbul’da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda 60 metre branşını birinci olarak tamamladı.

Antrenörü Reşat Oğuz nezaretinde iyi bir hazırlık dönemi geçiren Çelikoğlu, Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alan TOHM Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda U20 kategorisinde yarıştı.

Çarşamba günü 60 metre branşında seçme serisini 7.01 ile birinci tamamlayan Çelikoğlu, aynı zamanda üç serinin en iyi derecesine imza atarak finale yükseldi. Finalde 7.06’lık derecesi ile rakiplerini geride bırakan Çelikoğlu, Türkiye birinci olarak yarışı tamamladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençler Şampiyonu İsmet Hüryol15 Aralık 2025 Pazartesi 09:57
  • Geleneksel Noyanlar Darts Turnuvası Mağusa’da Gerçekleşti09 Kasım 2025 Pazar 10:29
  • Bilardo Büyükler & Senyörler’de Namağlup Şampiyon Bilge Alaçam03 Kasım 2025 Pazartesi 11:45
  • Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda KKTC Milli Takımı 5. sırada11 Ekim 2025 Cumartesi 08:41
  • Avrupa Bilardo Şampiyonası Başladı01 Ekim 2025 Çarşamba 10:48
  • Milli atletlerin tercihi DAÜ oldu30 Eylül 2025 Salı 17:53
  • Selin Karakaya Kadınlar Satranç Şampiyonası tamamlandı28 Eylül 2025 Pazar 19:48
  • Bilardo Büyükler & Senyörler’de Şampiyon Mustafa Alnar28 Eylül 2025 Pazar 19:44
  • Yıldız güreşlerde Lefkoşa ve Büyükkonuk birinci21 Eylül 2025 Pazar 21:39
  • Serinyürek Şampiyon, Denerel İkinci21 Eylül 2025 Pazar 21:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti