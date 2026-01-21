“İzcan Nurluöz Şampiyon Melekler Anı Maçı” oynanacak

6Şubat 2023 depreminde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimizi anmak ve adalet mücadelesini yaşatmak amacıyla düzenlenen “İzcan Nurluöz Şampiyon Melekler Anı Maçı”, 22 Ocak Perşembe günü Gazimağusa’da oynanacak.
Mağusa Spor Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan anlamlı karşılaşmada, Mağusa Spor Derneği Karması ile Türkiye Masterler & Veteranlar Futbol Federasyonu Milli Karması karşı karşıya gelecek.
Mağusa Spor Derneği’nden yapılan açıklamaya göre karşılaşma, 22 Ocak Perşembe günü saat 17.00’de Gazimağusa’da Doktor Fazıl Küçük Stadyumu’nda yapılacak.
Açıklamada, halk da maçı izlemeye davet edildi.
