Rum basını yazdı: Şap hastalığı yayılmayı sürdürüyor

Güney Kıbrıs’ta, Larnaka bölgesindeki bazı köylerde tespit edilen şap hastalığının görüldüğü mandıra sayısının 32’ye yükseldiği, 30 binden fazla hayvanın ise itlaf edilmesinin öngörüldüğü bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Larnaka bölgesindeki mandıralarda tespit edilen şap vakalarına dün yenilerinin eklendiğini yazdı.

Gazete, dün tespit edilenlere birlikte hastalığın tespit edildiği mandıra sayısının 32’ye yükseldiğinin ve 30 binden fazla hayvanın itlafının söz konusu olduğunu belirtirken Rum Peynir Üreticileri Birliği’nden dün yapılan açıklamada, ara bölgede, yani “Pergamos” (Beyarmudu) bölgesinde bulunan mandıraların faaliyetlerinin durdurulması talep edildi.

Birliğin açıklamasında, hastalığın KKTC’den geldiğine dair güçlü emareler bulunduğu iddiası dile getirilirken hemen önlem alınması çağrısı yapıldı.

Gazete ayrıca, şap hastalığıyla mücadelede KKTC’de neredeyse hiç önlem uygulanmadığı iddiasında bulunurken virüsün KKTC’den Güney’e geçtiği yönündeki inancın arttığını da savundu.

