Civelek: Mütekabiliyet çerçevesinde Yunan kökenli Güney Kıbrıs vatandaşlarına giriş yasağı uygulanmalı

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Türkiye’ye giriş yasağı bulunan 15 kişi hakkındaki yasağın kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a geçişte yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve “Devletler arası ilişkilerde mütekabiliyet esastır” dedi.

Daha önce “Güven Yaratıcı Önlemler” çerçevesinde öneriler sunduklarını kaydeden Civelek, Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının olası bir anlaşma öncesinde ortak yaşama daha erken adapte olabilmesi adına Güney Kıbrıs’a geçişlerine izin verilmesi gerektiğini ifade ettiklerini ancak bu önerilerinin kabul görmediğini belirtti.

Civelek açıklamasında son olarak, mütekabiliyet çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve hükümetten beklentilerinin, bu esas doğrultusunda Yunan kökenli Güney Kıbrıs vatandaşlarının KKTC’ye girişinin yasaklanmasına yönelik uygulamanın hayata geçirilmesi olduğunu kaydetti.

Civelek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ye girişi yasaklı 15 kişi için ilgili yasağın kalktığına dair açıklamasını memnuniyetle takip ettik,umarız birbirine candan öte bu kadar yakın iki devlet arasında yasaklı kimse kalmaz.

Bu vesile ile daha önce defalarca dile getirdiğimiz bizim gibi Türkiye göçmeni KKTC vatandaşlarının güneye geçme noktasında uğradığı haksızlıklar karşısında, Türkiye’ye giremeyen ve onların mağduriyet yaşadığını düşünenler de empati yapıp Rum hükümetinin ırkçı uygulamaları ile de ilgili birkaç kelam ederlerse daha samimi ve inandırıcı olacaklardır.

'TÜRKİYE KÖKENLİ KKTC VATANDAŞLARI OLARAK, ORTAK YAŞAMA DAHA ERKEN TEHENNÜ EDEBİLMEK İÇİN GÜNEY'E GEÇİŞLERİMİZE İZİN VERİLMESİ GEREKİYOR DEDİK, PEK KABUL GÖRMEDİ'

Daha önce de ‘Güven Yaratıcı Önlemler’ çerçevesinde, bizler de Türkiye kökenli KKTC vatandaşları olarak olası bir antlaşma da ortak yaşama daha erken tehennü edebilmek için Güney'e geçişlerimize izin verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Maalesef bu önerimiz pek kabul görmedi.

'YUNAN KÖKENLİ GÜNEY KIBRIS VATANDAŞLARININ ARTIK ÜLKEMİZE GİRİŞİNİN YASAKLANMASI İÇİN UYGULAMA BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİDİR'

Şunu net söyleyelim; devletler arası ilişkilerde ‘mütekabiliyet’ esastır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden temennimiz bu esasın gerekliliğini yerine getirip Yunan kökenli Güney Kıbrıs vatandaşlarının artık ülkemize girişinin yasaklanması uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesidir”