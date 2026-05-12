Aktunç: Turizme göz bebeğimiz gibi bakmalıyız

“Turizm cari açığın yüzde 60-65’ini karşılıyor”

Turizmin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Aktunç, sektörün cari açığın yaklaşık yüzde 60-65’ini karşıladığını, 60’a yakın sektörün de turizmden doğrudan veya dolaylı şekilde gelir elde ettiğini ifade etti.

Aktunç, “Turizmin bıraktığı parayla çok kişi evine ekmek götürüyor. Bu çarpan etkisini ve kırılganlığını düşünerek hükümet ve bakanlık olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Hayatı ucuzlatacak tedbirler almak zorundayız”

Hayat pahalılığının turizmde rekabet gücünü etkilediğini vurgulayan Aktunç, maaş artışlarının yanı sıra temel gıda ve bazı kalemlerde vergi indirimlerinin de gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Aktunç, “Hayatı ucuzlatacak tedbirler almak zorundayız. Bir üründe ya da bir noktada yapılacak indirim veya teşvikin getirisi, ülkeye daha fazla turist ve öğrenci gelmesiyle çok daha yüksek olacaktır” ifadelerini kullandı.

Uçak biletleri ve teşvik vurgusu

Uçak biletlerindeki yüksek fiyatlara da değinen Aktunç, Türk Hava Yolları ve Pegasus ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Bölgedeki savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında artış beklendiğini kaydeden Aktunç, hava yolu şirketlerinin indirim yapmasının kolay olmadığını ancak devlet destekli teşvik modellerinin değerlendirilebileceğini belirtti.

“Turizm sektörüne destek zorunluluktur”

Aktunç, turizmde en büyük gider kalemlerinin personel, elektrik ve ham madde olduğunu belirterek, özellikle sosyal sigorta ve enerji maliyetlerinde destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

“Turizm sektörüne destek bir tercih değil, zorunluluktur” diyen Aktunç, özel sektörün ve özellikle turizm sektörünün ayakta kalmasının kamu maliyesi açısından da kritik olduğunu söyledi.

2025 iyi geçti, 2026 savaşın etkisiyle baskı altında

Aktunç, 2025’in turizm açısından başarılı geçtiğini, “Ada Kıbrıs” kampanyasının özellikle Türkiye’den gelişlerde ciddi artış sağladığını belirtti. 2025 yılında turizm gelirinin 2 milyar euronun üzerine çıktığını ifade eden Aktunç, 2026’nın ocak ve şubat aylarında da artış yaşandığını ancak savaşın etkisiyle mart ve nisan aylarında düşüş görüldüğünü söyledi.

Aktunç, Avrupa’dan gelen charter uçuşlarda iptaller yaşandığını, Türkiye pazarında ise büyük iptaller olmasa da rezervasyonlarda düşüş görüldüğünü kaydetti.

Bayram dolulukları yüksek

Bayram dönemine ilişkin de bilgi veren Aktunç, büyük otellerde doluluk oranlarının yüzde 90 ila yüzde 100 seviyelerine yaklaştığını, küçük oteller için ise bazı destek ve kampanya çalışmalarının gündemde olduğunu söyledi.

Müzeler ve kültür turizmi vurgusu

Kültür turizmine de değinen Aktunç, müzelerin çağdaş müzecilik anlayışıyla yönetilmesi, hafta sonu açık olması ve bazı müzelerde gece müzeciliğinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Girne Antik Limanı restorasyonunun ardından Girne Kalesi ziyaretçi sayılarında yüzde 30-40 oranında artış yaşandığını söyleyen Aktunç, turistleri otellerden çıkaracak ürünlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Aktunç ayrıca, 1999’da yanan Devlet Tiyatroları binasının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, temmuz-ağustos aylarında açılış yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.

“Turizm ülkenin ekonomik hayatının en önemli sektörüdür”

Turizm eğitiminin önemine de değinen Aktunç, gençlere turizm sektöründe çalışmanın onurunun ve değerinin anlatılması gerektiğini söyledi.

Aktunç, “Turizme de turizmciye de göz bebeğimiz gibi bakmamız gerekir. Rakamlar bize gösteriyor ki bu ülkedeki ekonomik hayatın en önemli sektörü turizm sektörüdür” dedi.