Ağız kokunuz sandığınızdan fazlasını söylüyor. Yapay zeka diyabeti ve kanseri böyle yakalıyor

Yapay zeka destekli üretilen yeni elektronik burun teknolojileriyle ağız kokusundan bazı hastalıkların tespit edilebilecek.
Ağız kokunuz sandığınızdan fazlasını söylüyor. Yapay zeka diyabeti ve kanseri böyle yakalıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Erdem, Biyoteknoloji Günleri kapsamında yeni projeyi duyurdu. 

 

Yapay zekanın sağlık alanında önemli katkılar sunduğunu anlatan Erdem; görme, işitme, dokunma, koku ve tat duyuları üzerinden analiz yapabildiğini ifade etti. 

AĞIZ KOUSUNDAN HASTALIK TESPİT EDİLECEK

 

Erdem, özellikle ağız kokusu üzerinden hastalık tespitine yönelik çalışmaların dikkati çektiğini dile getirip yapay zeka destekli elektronik burun sistemlerinin çeşitli hastalıkların teşhis sürecinde kullanılmaya başlandığını açıklayıp şöyle devam etti:

 

"Yapay zekayla ağız kokusu üzerinden hastalık tespiti yapılıyor. Bu konuda çok yoğun çalışmalar var. Diyabetin, şeker hastalığının, ağız kanserlerinin, akciğer kanserlerinin ağız kokusu üzerinden ayırt edilmesini sağlayan yapay zeka destekli elektronik burunlar çalışmalara katkı sunuyor."

 

CERRAHİ İŞLEMLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Prof. Dr. Erdem, yapay zekanın cerrahi uygulamalarda da kullanıldığını ancak bu alandaki çalışmaların gelişmeye devam ettiğini söyledi.

TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya da genetik ve biyomühendislik alanlarında yapay zeka destekli çalışmalar yürütüldüğünden bahsetti.

Kaya, iki gün sürecek Biyoteknoloji Günleri kapsamında öğrencilere güncel bilimsel gelişmelere ilişkin sunumlar yapılacağını kaydetti.

    Diğer Haberler
  Ruh halinize iyi gelebilecek yiyecekler
  Ata tohumu eski tahıllar düşünüldüğü kadar sağlığa yararlı mı?
  Polisten sahte para uyarısı!
  Hande Tibuk, kadın liderler listesine seçildi
  Bir saatte neden 60 dakika, bir dakikada neden 60 saniye var?
  Vücut kokunuzu değiştiren yiyecekler
  Bu 6 diyet efsanesine inanmayın!
  Kelliğe karşı 30 yıl sonra gelen çığır açıcı buluş: Spreylere veda yeni 'saç hapı' son aşamaya geçti
  Candela Robotik Ekibinden Uluslararası Arenada Yeni Başarı
  Stres cildimizi de mahvediyor: Egzama alevlenmesine neden oluyor
