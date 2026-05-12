Rusya: Ukrayna'da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Petrol ateşkes endişeleriyle yükselmeye devam ediyor

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkese yönelik şüphelerini dile getirmesi ve Tahran’ın son barış teklifini reddetmesinin ardından yükseldi.
Bu durum, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın fiili olarak kapalı kalma süresini uzattı.

Brent petrol, önceki seansta yüzde 2,9 yükseldikten sonra varil başına 105 dolar civarında işlem görürken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise 99 dolara yaklaştı. Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 haftadır süren savaşı sona erdirmeye yönelik önerisine İran’ın verdiği yanıtı küçümseyerek ateşkesin “yoğun bakımda” olduğunu söyledi.

Nisan ayının başından bu yana yürürlükte olan ateşkes, son dönemde gemilere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere yaşanan şiddet olaylarına rağmen korunmuştu. Ancak Hürmüz Boğazı’nın neredeyse kapanması, küresel müşterilere yönelik ham petrol, doğalgaz ve yakıt sevkiyatlarında ciddi aksamalara yol açarak enflasyon krizi endişelerini artırdı.

Konuya yakın bir kaynak, İran’ın Trump’ın barış teklifine karşılık olarak ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını ve yaptırımlarda gevşeme sağlamasını talep ettiğini söyledi. İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki trafik üzerinde belirli ölçüde kontrolü sürdürmek istediği belirtildi.

Bloomberg Economics analistleri Dina Esfandiary ve Becca Wasser’in de aralarında bulunduğu ekip, yayımladıkları notta “Kapsamlı bir barış anlaşmasının ortaya çıkması düşük ihtimal” değerlendirmesinde bulundu. Analistler, ABD ile İran’ın yeniden saldırılara dönmesinin muhtemel olduğunu ancak yoğun çatışmaların geçici kalacağını ve daha düşük seviyeli bir mücadele düzenine dönüşeceğini öngördü.

Axios’un üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre Trump, ulusal güvenlik ekibiyle savaşı ve olası yeni askeri operasyonları görüşüyor. Trump ayrıca Fox News’e yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yeniden eskort sağlanmasına yönelik planı değerlendirdiğini söyledi.

ABD’de akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesi, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Trump ve Cumhuriyetçi Parti üzerindeki siyasi baskıyı artırdı. ABD yönetimi, artan fiyatları dizginlemek amacıyla yeniden acil petrol rezervlerini devreye soktu.

Savaşın, Trump’ın bu hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede de gündeme gelmesi bekleniyor. ABD’li yetkililer, Trump’ın Çin’in İran politikasını masaya yatıracağını belirtti.

