İş ve kariyer kaygısı yüksek

Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği Başkanı Ardıç Taşçıoğlu, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerle yapılan “Kıbrıs’a Geri Dönüş: Engeller ve İhtiyaçlar” anketinin sonuçlarını KIBRIS ile paylaştı.

Aile bağları ikilemde bırakıyor… Yurt dışında hayatını sürdüren genç profesyonellerin yüzde 42’si dönüş konusunda koşullara bağlı veya kararsız. Dönmeyeceğini söyleyenlerin yüzde 45’i bazı koşullarda fikir değiştirebileceğini belirtiyor. Dönmeyi düşünenleri diğerlerinden ayıran en büyük faktör ise aile bağı. Katılımcıların yüzde 81’i dönse bile tekrar yurt dışına gitme endişesi taşıyor. İş ve kariyer kaygıları yüzde 44’lük oran ile açık ara lider, ancak bürokrasi/liyakatsizlik ve askerlik açık uçlu yanıtlarda çokça dile getiriliyor.

“Gençler adaya kazandırılabilir”… Araştırmayı hazırlayan Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği’nin Başkanı Ardıç Taşçıoğlu, bu çalışmanın bir tespit değil, bir yol haritası olduğunu kaydederken, “Elde ettiğimiz veriler ışığında; diaspora bilgi platformunun oluşturulması, enerji ve internet altyapısının güçlendirilmesi, girişimcilik desteklerinin hayata geçirilmesi ve liyakat temelli istihdam reformu talep ediliyor.” dedi. Taşçıoğlu, Kıbrıslı Türklerin doğru politikalarla adaya kazandırılabileceğini vurguladı.

Candan MERT

Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği (KTGPB) Başkanı Ardıç Taşçıoğlu, Ocak–Şubat 2026 tarihleri arasında yurtdışında yaşayan 145 genç profesyonel Kıbrıslı Türk’ün katılımıyla gerçekleştirdikleri “Kıbrıs’a Geri Dönüş: Engeller ve İhtiyaçlar” anketinin sonuçlarını KIBRIS ile paylaştı.

23 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında yapılan ankete toplam 145 genç profesyonel katıldı. Katılımcıların Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık yoğunluklu batı ülkelerinde yaşayan, 25–34 yaş arası ve aileleri hala Kıbrıs’ta olan genç profesyonellerden oluştu.

Dikkat çeken sonuçlar

Araştırmaya göre 0–9 yıl deneyime kadar dönüş penceresi açık kalıyor, ancak 10 yılı aşan profesyonellerde pencere neredeyse tamamen kapanıyor. Dönüş Kararını En Çok Etkileyen Faktörlerle ilgili çıkan sonuçlar bir hayli ilginç.

Katılımcıların %42’si dönüş konusunda koşullara bağlı veya kararsız. Dönmeyeceğini söyleyenlerin %45’i bazı koşullarda fikir değiştirebileceğini belirtiyor. Katılımcıların %81’i dönse bile tekrar yurt dışına gitme endişesi taşıyor. İş ve kariyer kaygıları %44’lük oran ile açık ara lider, ancak bürokrasi/liyakatsizlik ve askerlik açık uçlu yanıtlarda çokça dile getiriliyor (yüzde 21-22).

Aile bağı dönüş sebebi

Dönmeyeceğini söyleyenler neredeyse her alanda daha yüksek engel hissediyor, dönmeyi düşünenleri diğerlerinden ayıran en büyük faktör ise aile bağı.

Katılımcıların %81’i nitelikli pozisyon bulmayı zor veya çok zor buluyor, çözümü yerelde değil, Güney Kıbrıs’ta, kendi işini kurmakta veya uzaktan çalışmakta arıyor.

Ankete katılanların %59’u Güney Kıbrıs’ta çalışmak istiyor. Kendi işini kurmayı düşünenler %57, Kıbrıs’ta yaşayıp uzaktan çalışmak isteyenler %54, yerel bir şirkette istihdamı düşünenler ise yüzde 21’de kalıyor.

Katılımcıların %54’ü Kıbrıs’ta yaşayıp uzaktan çalışmak istiyor, ancak bu modelin temel altyapısı olan elektrik ve internet tüm anketin en yüksek puanlı iki sorunu.

Taşçıoğlu: Gençler adaya kazandırılabilir

Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği (KTGPB) Başkanı Ardıç Taşçıoğlu, 30 sorudan oluşan kapsamlı çalışma içerisinde kariyer engelleri, yaşam koşulları, altyapı ihtiyaçları, bilgi erişimi ve çalışma modeli tercihleri gibi konularda genç profesyonellerin deneyimlerini, kaygılarını ve beklentilerini doğrudan kendi perspektiflerinden değerlendirdiklerini ifade etti.

Taşçıoğlu, çalışma kapsamında öne çıkan bulguların olduğunu belirtirken, bu bulgular ışığında yurtdışında yaşayan ve çalışmaya dahil olan Kıbrıslı Türklerin yüzde 42’sinin adaya geri dönme konusunda koşullu veya kararsız olduğunu dile getirdi. Taşçıoğlu, belirtilen bu kısımdaki Kıbrıslı Türklerin doğru politikalarla adaya kazandırılabileceğini vurgularken, liyakate dayalı kariyer ilerlemesi ve ücret tatmin ediciliğinin, kariyer faktörlerinin başında yer aldığının altını çizdi.

Nitelikli pozisyon inancı çok az…

Katılımcıların yüzde 81’inin ada içerisinde kendi alanında nitelikli pozisyon bulmayı zor veya çok zor bulduğunu kaydeden Taşçıoğlu, bununla beraber katılımcılar için ada içerisindeki elektrik sürekliliğinin 5 üzerinden 4.64 oranında, internet stabilitesinin ise 5 üzerinden 4.45 oranında önemli olduğuna dikkat çekti.

Katılımcıların yurtdışında yaşadıkları süre zarfında, adadaki teşvik ve desteklere bilgi erişiminin 5 üzerinden yalnızca 1.66 olduğunu belirten Ardıç Taşçıoğlu, katılımcıların yüzde 86’sının bu tarz bilgileri aile ve arkadaş çevrelerinden aldığını kaydetti.

Çalışma içerisinde katılımcıların tercih ettiği çalışma modellerine de değinildiğini dile getiren Taşçıoğlu, tercih edilen modelin yerel istihdam olmadığını ve bu oranın yüzde 21’lerde kaldığını ifade etti. Katılımcılardan Güney Kıbrıs’ta çalışmayı tercih edenlerin oranının yüzde 59 olduğunu aktaran Taşçıoğlu, girişimcilik oranının yüzde 57 ve uzaktan çalışma tercih oranının yüzde 54 olduğunu açıkladı.

“Bu bir tespit değil, yol haritası”

Başkan Ardıç Taşçıoğlu, çalışma kapsamında yaptığı değerlendirmede bu çalışmanın bir tespit değil, bir yol haritası olduğunu kaydederken, “Elde ettiğimiz veriler ışığında; diaspora bilgi platformunun oluşturulması, enerji ve internet altyapısının güçlendirilmesi, girişimcilik desteklerinin hayata geçirilmesi ve liyakat temelli istihdam reformu başta olmak üzere somut bulgu ve önerilerimizi paylaşmaktayız. Katılımcılarımızdan biri bu durumu en güzel şekilde özetliyor: ‘Lütfen gençlere gidin de dönmeyin, bu ülkeden bir şey olmaz’ demek yerine yaşayabilecekleri bir ülke yaratın.’ KTGPB olarak, bu verilerin karar alıcılar tarafından dikkate alınması, genç profesyonellerin sesinin duyulması ve somut adımların atılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüm Kıbrıs Türk halkını bu raporu okuyup gençlerin sesini duymaya davet ettiklerini vurgulayan Taşçıoğlu, ilgili kurum ve karar alıcılarla çözüm odaklı işbirliğine de her zaman hazır olduklarının altını çizdi.