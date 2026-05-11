Küçük köyün büyük hikayesi… Mustafa Hacı Ali Yılmazköy Spor Kulübü, AKSA 1. LİG A2 şampiyonu oldu

Sezon boyunca gösterdiği azim, mücadele ve takım ruhuyla büyük bir başarıya imza atan Mustafa Hacıali Yılmazköy Spor Kulübü, şampiyonluğunu ilan ederek taraftarına unutulmaz bir gurur yaşattı.

Sahada ortaya koyduğu mücadeleyle alkış toplayan takım; futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve büyük taraftarıyla birlikte hak edilmiş bir şampiyonluğa ulaştı.

MUSTAFA HACIALİ İŞLETMELERİ’NDEN TEŞEKKÜR

Kulübün isim sponsoru ve en büyük destekçisi Mustafa Hacıali İşletmeleri ise yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sponsoru olmaktan gurur duyduğumuz Musafa Hacıali Yılmazköy Spor Kulübü Aksa 1. Lig A2 şampiyonu oldu… Birlik, inanç ve emekle gelen bu büyük başarıdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Mustafa Hacıali Yılmazköy Spor Kulübü’nün elde ettiği bu şampiyonluk; mücadele eden, inanan ve vazgeçmeyen herkesin eseridir.

Başta futbolcularımız olmak üzere teknik heyeti, yönetimi ve her zaman takımının yanında olan büyük taraftarımızı gönülden kutluyoruz. Bu gururu birlikte yaşamaya devam