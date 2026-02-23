  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİran’da savaş alarmı

Hakem maçı durdurdu, futbolcular koşarak kaçtı. Dünya Kupası için gözler FIFA'da

» »
Meksika'da bir futbol maçı, stadyumun çevresinde polis ve kartel arasında çatışma çıkması nedeniyle askıya alındı.
Hakem maçı durdurdu, futbolcular koşarak kaçtı. Dünya Kupası için gözler FIFA'da

Meksika'da ülkenin öne gelen kartel liderlerinden El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera'nın öldürülmesiyle başlayan olaylar devam ediyor.

 

Aguascalientes şehrinde Necaxa ile Querétaro arasında oynanan kadın futbol maçı stadyumun çevresinde polis ve kartel arasında çatışma çıkması nedeniyle durduruldu. Maç askıya alındı.

FIFA KARARI DEĞİŞTİREBİLİR

 

Olayların yaşandığı ve kartel üyelerinin birçok yeri ateşe verdiği Meksika'da son yaşananlar sonrası gözler FIFA'ya çevrildi.

Dört ay sonra düzenlenecek Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Meksika'da futbolseverler endişeli.

 

FIFA'nın gelişmeleri yakından takip ettiği ve olayların uzun sürmesi halinde kararı gözden geçireği öğrenildi. Meksika basınında yer alan haberlere göre; 2026 Dünya Kupası'nın Meksika'daki maçlarını ABD ve Kanada'daki ek sahalara alınabilir.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Mattéo Guendouzi ile anlaşma sağlandı07 Ocak 2026 Çarşamba 10:36
  • TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Aktif 152 hakemin bahis oynadığı tespit edilmiştir27 Ekim 2025 Pazartesi 13:05
  • MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu: “Hakemlik, meslek olarak sürdürülebilir değil!”11 Ekim 2025 Cumartesi 08:48
  • Gençler Birliği ile DND işbirliği devam ediyor30 Eylül 2025 Salı 17:49
  • Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran22 Eylül 2025 Pazartesi 08:52
  • AKSA liglerinde günün maçları tamamlandı21 Eylül 2025 Pazar 21:24
  • Tahsin Mertekçi’nin Heykeli Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yerini Aldı10 Eylül 2025 Çarşamba 09:20
  • Son dakika... İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü04 Eylül 2025 Perşembe 13:35
  • Kaleci Ederson, Fenerbahçe için İstanbul’da02 Eylül 2025 Salı 09:46
  • Tahsin Özler, Omonia’dan Ankara Keçiörengücü’ne transfer oldu!31 Ağustos 2025 Pazar 20:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti