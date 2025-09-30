  • BIST 11012.12
Gençler Birliği ile DND işbirliği devam ediyor

Larnaka Gençler Birliği, 2025-2026 futbol sezonuna yeni bir sponsorluk anlaşmasıyla girdi.
Gençler Birliği ile DND işbirliği devam ediyor

Kulüp, AKSA 1. Lig ve AKSA A2 1. Lig’de mücadele edecek futbol takımları için DND Cyprus ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Larnaka Gençler Birliği takımları, sezon boyunca “DND Larnaka Gençler Birliği” adıyla sahada yer alacak. DND Cyprus, daha önce de kulübe isim sponsorluğu yapmış ve bu alandaki desteğini sürdürerek ikinci kez Gençler Birliği futbol takımlarının yanında yer almış oldu.

İmza töreni bugün DND Cyprus’un merkez ofisinde gerçekleşti. Törende yapılan konuşmalarda iş birliğinin kulüp için önemli bir güç kattığı vurgulanırken, sponsorluk anlaşmasının aynı zamanda bölgedeki sporun gelişimine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kulüp yönetimi, desteklerinden dolayı DND Cyprus’a teşekkür ederek, iş birliğinin başarılarla taçlanacağına inandıklarını belirtti.

