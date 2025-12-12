18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!

Ortaköy’de bugün saat 11.30 sıralarında 15. Sokak üzerinde 18 yaşındaki Reem Mohamedalamin Ahmed Ali (K-18) kalmakta olduğu apartmanın park alanı içerisinde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı.
Ali’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.
Soruşturma devam ediyor.
