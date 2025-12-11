  • BIST 11233.66
  • Altın 5826.382
  • Dolar 42.6039
  • Euro 50.1985
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Yeniboğaziçi’nde “Toprak Ana” etkinliği yapıldı

» »
Yeniboğaziçi’nde “Toprak Ana Günü” kutlandı
Yeniboğaziçi’nde “Toprak Ana” etkinliği yapıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 10 Aralık Toprak Ana Günü kapsamında, 2. Selim Park Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikte toprağın, bereketin, atalık tohumun, geleneksel üretimin ve yerel yemek kültürünün önemine vurgu yapıldı.

Etkinliğe Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Slow Food Salamis üyeleri, Cittaslow Yeniboğaziçi Komitesi, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Akova, Alaniçi ve Mormenekşe kadın dernekleri katıldı.

Etkinlikte katılımcılara yerel tatlardan hellimli Tarhana Çorbası, Çörek ve Golifa, Badem Macunu, Şamali Tatlısı ve Çitlembik Bittası ikram edildi.

Cittaslow Komitesi Başkanı Mehtap Sayıner, açılıştaki konuşmasında toprağın yaşam için taşıdığı kritik öneme vurgu yaptı.

Slow Food Salamis Başkanı Umut Kurşun ise Toprak Ana’nın gün geçtikçe daha fazla tehdit altında olduğuna dikkat çekerek, iklim krizi, sel felaketleri ve doğal döngüyü bozan sistemlere karşı farkındalık yaratmanın önemini vurguladı. Kurşun, Slow Food Toprak Ana Hareketi gibi küresel eylemlere destek olma bilincini taşıdıklarını ifade etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, konuşmasında tüm dünya ile aynı anda kutlanan Toprak Ana Günü’nün önemine değinerek, uluslararası Cittaslow ağı içinde yer alan bir belediye olarak tohumun, toprağın ve yerel üretimin kendileri için önemine dikkati çekti. Demir, Reşat Bergen Tohum Bahçesi ile tohumlara çocuklarla birlikte sahip çıkacaklarının altını çizdi.

Etkinlikte ayrıca geleneksel ve yerel beslenme biçimlerini yaşatma ve kadın emeğini destekleme amacıyla, bölgenin yılın üreticisi seçilen Nermin Kandili’ye “Yılın Toprak Ana Ödülü” takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kediler ilk ne zaman ve nerede evcilleşti?30 Kasım 2025 Pazar 13:14
  • Stresin kaygıdan farkı nedir, türleri neler?30 Kasım 2025 Pazar 12:29
  • NİMA Restaurant & Lounge Bar’a uluslararası iki ödül30 Kasım 2025 Pazar 11:36
  • Özdenefe, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnsiyatifi üyelerini makamında kabul etti.26 Kasım 2025 Çarşamba 21:35
  • Oymen: Türkiye’deki gıda skandalları uyarı niteliğinde; geçmişte yaşananlar kaza değil uzman eksikliği26 Kasım 2025 Çarşamba 15:41
  • Uzmanlardan aşırı işlenmiş gıda uyarısı: 'Derhal harekete geçilmeli'24 Kasım 2025 Pazartesi 15:12
  • Kıbrıs kültürünü Amsterdam’a taşıdı23 Kasım 2025 Pazar 11:56
  • NorthernLAND, 22 Yıllık Yolculuğunu Kuzey Kıbrıs’tan Dünyaya Taşınan Bir Marka Değerine Dönüştürdü20 Kasım 2025 Perşembe 16:45
  • NorthernLAND Merkez Ofis'nde afet ve acil durum tatbikatı gerçekleşti17 Kasım 2025 Pazartesi 14:07
  • “4. Çocuk Hakları Festivali” düzenleniyor14 Kasım 2025 Cuma 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti