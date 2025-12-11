Yeniboğaziçi’nde “Toprak Ana” etkinliği yapıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 10 Aralık Toprak Ana Günü kapsamında, 2. Selim Park Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikte toprağın, bereketin, atalık tohumun, geleneksel üretimin ve yerel yemek kültürünün önemine vurgu yapıldı.

Etkinliğe Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Slow Food Salamis üyeleri, Cittaslow Yeniboğaziçi Komitesi, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Akova, Alaniçi ve Mormenekşe kadın dernekleri katıldı.

Etkinlikte katılımcılara yerel tatlardan hellimli Tarhana Çorbası, Çörek ve Golifa, Badem Macunu, Şamali Tatlısı ve Çitlembik Bittası ikram edildi.

Cittaslow Komitesi Başkanı Mehtap Sayıner, açılıştaki konuşmasında toprağın yaşam için taşıdığı kritik öneme vurgu yaptı.

Slow Food Salamis Başkanı Umut Kurşun ise Toprak Ana’nın gün geçtikçe daha fazla tehdit altında olduğuna dikkat çekerek, iklim krizi, sel felaketleri ve doğal döngüyü bozan sistemlere karşı farkındalık yaratmanın önemini vurguladı. Kurşun, Slow Food Toprak Ana Hareketi gibi küresel eylemlere destek olma bilincini taşıdıklarını ifade etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, konuşmasında tüm dünya ile aynı anda kutlanan Toprak Ana Günü’nün önemine değinerek, uluslararası Cittaslow ağı içinde yer alan bir belediye olarak tohumun, toprağın ve yerel üretimin kendileri için önemine dikkati çekti. Demir, Reşat Bergen Tohum Bahçesi ile tohumlara çocuklarla birlikte sahip çıkacaklarının altını çizdi.

Etkinlikte ayrıca geleneksel ve yerel beslenme biçimlerini yaşatma ve kadın emeğini destekleme amacıyla, bölgenin yılın üreticisi seçilen Nermin Kandili’ye “Yılın Toprak Ana Ödülü” takdim edildi.