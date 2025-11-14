“4. Çocuk Hakları Festivali” düzenleniyor

“4. Çocuk Hakları Festivali” 22 Kasım Cumartesi 14.00’ten itibaren Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda

“HAK EDİYORUM! HAK İSTİYORUM!”

Çocukların hakları ve sorumlulukları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel hale gelen Çocuk Hakları Festivali bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. SOS Çocukköyü Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği; Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) katkılarıyla gerçekleşecek festival, 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Kızılbaş Parkı’nda başlayacak.

Festivalde çocuklar; CBA Basketbol Gösterileri, SOS Dans Grubu, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Cranberries Dance and Gym Center ve KKTC Cimnastik Federasyonu ekiplerinin gösterileriyle renkli bir gün yaşayacak.

Etkinlik boyunca DJ Halil Erhan ile Kıbrıs DJ Akademi ekibinin performansı, ARUCAD ile sürpriz oyunlar, HASDER ile “Uçurtma ve Markutti Etkinliği”, survivor parkuru, mini futbol alanı, Okul Öncesi Eğitim Derneği ile “Hak ve Sorumluluklar Atölyesi” ve geleneksel çocuk oyunları yer alacak.

Tüm halkın katılımına açık ve ücretsiz olan festival, çocukların sesini duyurmayı, haklarını eğlenceli bir ortamda öğrenmelerini ve kutlamalarını hedefliyor.

4. Çocuk Hakları Festivali

Tarih: 22 Kasım 2025 Cumartesi

Saat:14.00-17.00

Yer: Lefkoşa Kızılbaş Parkı

Hanife Tayyareci ve Kırpık'ın sunumuyla

14.00 Toplanma

CBA Basketbol Gösterileri

SOS Dans Grubu

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu

Cranberries Dance and Gym Center

KKTC Cimnastik Federasyonu

Etkinlik boyunca DJ performansı- DJ Halil Erhan ve Kıbrıs DJ Akademi DJ'leri, ARUCAD ile sürpriz oyunlar, HASDER ile “UÇURTMA VE MARKUTTİ ETKİNLİĞİ” survivor parkuru, mini futbol, stantlar ve çeşitli aktiviteler.