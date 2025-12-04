Cumhurbaşkanı Erhürman: TMK'yı daha da güçlendirme çalışmalarımız aralıksız biçimde devam edecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taşınmaz Mal Komisyonu'nu daha da güçlendirme çalışmalarının aralıksız biçimde devam edeceğini belirtti.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Strazburg'da Delegeler Komitesi toplantısı tamamlandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili bir iç hukuk yolu olduğu defalarca teyit edilmiş olan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkililiğine ilişkin olumsuz herhangi bir gelişme yok. Mülkiyet ile ilintili diğer konularda da olumsuz bir sonuç ortaya çıkmadı.

Konuyla ilgili bir sonraki toplantı 2026'nın Haziran ayında gerçekleşecek.

Taşınmaz Mal Komisyonu'nu daha da güçlendirme çalışmalarımız aralıksız biçimde devam edecek.