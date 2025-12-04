  • BIST 10918.51
  • Altın 5747.141
  • Dolar 42.4584
  • Euro 49.5851
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Erhürman: TMK'yı daha da güçlendirme çalışmalarımız aralıksız biçimde devam edecek

» »
Cumhurbaşkanı Erhürman: TMK'yı daha da güçlendirme çalışmalarımız aralıksız biçimde devam edecek
Erhürman: TMK'yı daha da güçlendirme çalışmalarımız aralıksız biçimde devam edecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taşınmaz Mal Komisyonu'nu daha da güçlendirme çalışmalarının aralıksız biçimde devam edeceğini belirtti. 

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde: 

Strazburg'da Delegeler Komitesi toplantısı tamamlandı. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili bir iç hukuk yolu olduğu defalarca teyit edilmiş olan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkililiğine ilişkin olumsuz herhangi bir gelişme yok. Mülkiyet ile ilintili diğer konularda da olumsuz bir sonuç ortaya çıkmadı. 

Konuyla ilgili bir sonraki toplantı 2026'nın Haziran ayında gerçekleşecek. 

Taşınmaz Mal Komisyonu'nu daha da güçlendirme çalışmalarımız aralıksız biçimde devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz'de Bayraktar TB3 ve ALBATROS-S'den güç gösterisi! Hedefler tam 12'den vuruldu04 Aralık 2025 Perşembe 16:43
  • Boğazköy'de izinsiz ağaç kesimine yasal işlem04 Aralık 2025 Perşembe 15:23
  • LTB’den sağlık ve hijyen kontrolü04 Aralık 2025 Perşembe 14:31
  • Kıb-Tek’ten abonelere borç uyarısı04 Aralık 2025 Perşembe 14:30
  • Değirmenlik Akıncılar’da hijyen denetimleri: Dört işletme kapatıldı04 Aralık 2025 Perşembe 13:54
  • Buldozerler ara bölgeye giriyor04 Aralık 2025 Perşembe 13:53
  • Üç ilçede eş zamanlı trafik ve asayiş denetimleri04 Aralık 2025 Perşembe 13:52
  • Burak Maviş: Bu enflasyon hangi ülkede ölçülüyor? Pasaportlarımızı hazırlayalım, hep birlikte taşınalım!04 Aralık 2025 Perşembe 13:50
  • Ali Kişmir’in davası kararın açıklanması için süresiz ertelendi04 Aralık 2025 Perşembe 13:47
  • Müsteşar Hüseyin Cahitoğlu 1 gün tutuklu kalacak04 Aralık 2025 Perşembe 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti