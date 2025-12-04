Burak Maviş: Bu enflasyon hangi ülkede ölçülüyor? Pasaportlarımızı hazırlayalım, hep birlikte taşınalım!

“Pasaportlarımızı hazırlayalım, hep birlikte oraya taşınalım!” diyerek aylık 0.81'lik hayat pahalılığı oranına tepki gösteren KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, akaryakıt zamlarına rağmen marul ve brokolinin enflasyonu düşürdüğü iddiasını eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yüzde 0.81 olarak açıklanan aylık enflasyon oranlarına sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla tepki gösterdi.

Maviş, son bir ayda akaryakıta iki kez zam yapılmasına rağmen istatistiklerde marul, brokoli ve salatalığın enflasyonu düşüren ürünler olarak gösterilmesini eleştirerek, “Boşa koydum olmadı, doluya koydum almadı!” ifadelerini kullandı.

Açıklanan rakamların gerçek hayat pahalılığıyla örtüşmediğini belirten Maviş, “Bu nasıl bir mucize? Bu enflasyon hangi ülkede ölçülüyor? Pasaportlarımızı hazırlayalım, hep birlikte oraya taşınalım!” diyerek istatistiklere tepki gösterdi. Maviş, eğer söz konusu enflasyonun KKTC’de ölçüldüğü iddia ediliyorsa “bu sihirli formülün” kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı ve “Halk da nefes alsın” çağrısında bulundu.