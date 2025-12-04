Yunan kimliğinde doğum yeri “İskele” olarak yazıldı, konu Rum medyasında manşetlerde

Kıbrıs Rum asıllı bir Yunan vatandaşının, çıkardığı yeni Yunan kimliğinde doğum yerinde Türkçe olarak “İskele” kelimesinin yer alması bugünkü Politis gazetesinde geniş yer buldu.

Gazete manşetten “Kıbrıslı Rum İskele’de Doğdu- Yasadışı Türk Yer İsimlerini Kullanan Yunan Polisinin Hatası” başlığıyla fotoğraflı olarak yer verdiği haberinde, kimliğin sahibi olan kadının kendisine kimliği veren polis birimine şikâyette bulunduğunda, 'bunun değişemeyeceğini çünkü resmi Avrupa dijital platformunun İngiliz dilinde coğrafi bir tanımlama olarak Türkçe olan Iskele ismini kullandığı' yanıtını aldığını kaydetti.

Durumundan şikayetçi olan kadının DİSİ Milletvekili Nikos Georgiyu’yu konu hakkında bilgilendirdiğini, Georgiyu’nun ise bir mektupla Rum İçişleri Bakanlığını bilgilendirdiğini yazan gazete, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisinin de durumdan haberdar edildiğini belirtti.

Gazete iç sayfadan ise habere “Kıbrıslıların Yunan Kimliklerinde Yasadışı Türkçe Yer İsimleri” başlığıyla yer verirken, Yunanistan polisinin kimlik kartı verilmesi için kullandığı elektronik veri tabanının Kuzey Kıbrıs'ta kalan köylerin Türkçe yer isimlerini de kapsadığını yazdı.

Olayın Kıbrıs Rum asıllı bir Yunan vatandaşının yeni Yunan kimliğini yenilemek için başvuru yaptığı zaman teyit edildiğini kaydeden gazete, kadının kimlikte doğum yeri (place of birth) yazan kısımda Yunanca olarak Gazimağusa ilçesindeki “TRIKOMO” köyünün adının yazıldığını, altında ise Türkçe olarak “ISKELE” yazdığını fark ettiğini ve şaşırdığını belirtti.

“ISKELE” adının kimlikte İngilizce yerine Türkçe olarak yazıldığını yineleyen gazete, kadının şahsi bilgilerinin üzerini kapatarak söz konusu kimliğin fotoğrafına da yer verdi.

Yunanistan’da kimliklerin polis tarafından verildiğini ve durumdan şikayetçi olan kadının elinde yeni kimliğiyle bu durumdan şikâyetçi olarak kendisine yeni bir kimlik çıkarılmasını istediğini yazan gazete, kadının bu talebine olumsuz yanıt aldığını ifade etti.

Kadına bu yazının (ISKELE) resmi Avrupa dijital platformundan kaynaklandığının söylendiğini yazan gazete, Avrupa dijital platformunun bu ismi İngilizce dilinde coğrafi bir tanımlama olarak kullandığının iddia edildiğini iletti.

Kadının şikayetlerine rağmen kendisine herhangi bir değişikliğin mümkün olmadığının söylendiğini yazan gazete, kadının bu gelişmenin ardından DİSİ Milletvekili Nikos Georgiyu’yu konu hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Gazete, DİSİ’nin “Mağusa” bölgesi Milletvekili Nikos Georgiyu’nun ise dün İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’ya gönderdiği mektupla bu uygulamaya son verilmesi için İoannu’nun Yunan devleti nezdinde müdahalede bulunmasını istediğini kaydetti.

Georgiyu’nun gazeteye açıklamasında kendisine ikinci benzer şikâyette bulunulduğunu doğruladığını da yazan gazete, diğer şikâyetin de Yunan kimliğinde doğum yerinin “İskele” bölgesi olarak yazılmasıyla alakalı olduğunu ifade etti.

Georgiyu gazeteye açıklamasında neyin ters gittiğinin tespit edilmesi için, kendisine ilgili belgeleri vermek amacıyla Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Konstantinos Kollias’la görüşmeyi isteyeceğini de dile getirdi.

YUNAN BÜYÜKELÇİ

Yunan ve Kıbrıs Rum asıllı Yunan vatandaşlarının kimliklerinde Türk yer adlarının kullanılmasını yorumlayan Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Konstantinos Kollias ise gazeteye açıklamasında bunun "hatadan ibaret" olduğunu dile getirdi.

Buna paralel olarak, kadının şikâyette bulunduğu Yunan polisinden hiçbir yanıt alamadığı konusunda bilgilendirilen Kollias’ın, konunun ele alınması için ek bilgiler de istediği de ifade edildi.