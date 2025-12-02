Kıbrıs’ta tatil kabusa dönüştü: İngiliz turistin kalbi kayıp çıktı

İngiliz turist Michael Graley, Kıbrıs Rum Kesimi’nde tatilde yaşamını yitirdi. Ancak cenazesi İngiltere’ye ulaştığında, kalbinin çıkarıldığı ortaya çıktı. Ailesi ve yetkililer şoke olurken, adli tıp soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

İngiliz çift Yvonne ve Michael Graley’in Kıbrıs Rum Kesimi tatili, beklenmedik bir şekilde trajediye dönüştü. 76 yaşındaki Michael Graley, bacağındaki kramp nedeniyle Paralimni’deki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye varışından yalnızca 10 dakika sonra eşine ölüm haberi verildi.

HASTANEDEKİ ŞOK GERÇEKLER

Manchester’da yaşayan Yvonne Graley, "Doktor odadan çıktı ve ‘Öldü’ dedi" açıklamasında bulundu. İddiaya göre, kendisine bir patolog tarafından otopsi yapıldığı bilgisi verildi. Ancak cenaze İngiltere’ye ulaştığında ölüm raporunda ölüm sebebinin yazmadığı ortaya çıktı.

İKİNCİ OTOPSİ VE ŞOKE EDEN BULGU

Rochdale Adli Tıp Kurumu’nun ikinci otopsisiyle inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. Yvonne Graley, "Michael’ın kalbinin çıkarıldığını ve bu nedenle ölüm nedenini belirleyemediklerini söylediler" diyerek yaşanan durumu açıkladı. Bu durum hem ailesini hem de kamuoyunu derinden sarstı.

AİLE TEPKİLİ

Çiftin 47 yaşındaki kızı Hayley, "Çok öfkeliyiz ve cevaplara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Aile, yetkililerden açıklama ve şeffaf bir soruşturma talep ediyor.

POLİS VE ADLİ TIBBİ AÇIKLAMALAR

Kıbrıs Rum Kesimi polisi, Michael Graley’in kalbinin çıkarıldığını ve bir araştırma merkezine gönderildiğini kabul etti. Rochdale Adli Tıp Kurumu ise soruşturmanın sürdüğünü ve konunun yakından takip edildiğini bildirdi.