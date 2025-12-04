  • BIST 10960.43
  • Altın 5725.695
  • Dolar 42.4417
  • Euro 49.6539
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Müftüzade: Gazimağusa‘daki kemik kalıntıları kayıp şahıslara değil, Müslüman mezarlığına ait

» »
Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK)  Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, Kıbrıs Rum basınına konu olan Gazimağusa’daki kemik kalıntılarının kayıp şahıslarla ilgili olmadığını,  Osmanlı Dönemi Müslüman mezarlığına ait olduğunu açıkladı.
Müftüzade: Gazimağusa‘daki kemik kalıntıları kayıp şahıslara değil, Müslüman mezarlığına ait

Müftüzade, KŞK adli arkeoloji ekibinin sahada yaptığı incelemeler ve çevresel bağlam değerlendirmeleri sonucunda, kalıntıların Osmanlı Dönemi Müslüman mezarlığına ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

KŞK Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, dün bir gazetede Kayıp Şahıslar Komitesi’yle alakalı olarak ”Kıbrıslı Rum Üye Ofisi’nin verdiği Mağusa Limanı’nda depremden oluşan çatlaklar içerisinde şans eseri bulunan kemikler” diye yayımlanan haber üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yaptı.

Haberde yer alan “Mağusa bölgesinde insan kalıntılarının depremde oluşan çatlaklardan ortaya çıktığı” yönündeki ifadenin gerçeği yansıtmadığını belirten Müftüzade, Kıbrıs’ın kuzeyindeki okullarda yürütülen depreme karşı güçlendirme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında, Namık Kemal Lisesi’nde sürdürülen güçlendirme inşaatı sırasında insan kemikleri bulunduğunu ve bu bulgunun ardından Mağusa Polis Müdürlüğü durumu derhal Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bildirdiğini aktardı.

Müftüzade, polis ekiplerinin, kalıntılara ulaşılmasıyla birlikte çalışmayı durdurarak alanı güvenlik altına alarak kemikleri muhafaza ettiğini, bilginin ulaşmasının ardından Kayıp Şahıslar Komitesi’nin iki toplumlu adli arkeoloji ekibi kalıntıları yerinde incelemek ve durum değerlendirmesi yapmak üzere bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Müftüzade açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“KŞK adli arkeoloji ekibinin sahada yaptığı incelemeler ve çevresel bağlam değerlendirmeleri sonucunda, kalıntıların Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığına ait olduğu belirlenmiştir. Bu değerlendirme yalnızca arazideki gözlemlerle değil, aynı zamanda tarihi haritaların bölgeyi açıkça bir Müslüman mezarlığı olarak göstermesiyle de doğrulanmaktadır.

KŞK iki toplumlu adli arkeoloji ekibi gömülerin düzenli bir şekilde doğu–batı yönünde yerleştirilmiş olduğunu ve tipik bir Müslüman mezarlığı düzenini yansıttığını tespit etmiştir. Çalışmalar, Eski Eserler Dairesi Mağusa Şubesi ve Mağusa Polis Müdürlüğü ile eşgüdüm ve iş birliği içerisinde yürütülmüştür.

Tüm gözlemler ve bağlamsal veriler ışığında, söz konusu kalıntıların Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü kayıp şahıslar konusuyla ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa’da 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak20 Ekim 2025 Pazartesi 12:17
  • Gazimağusa’da motosiklet kazası10 Ekim 2025 Cuma 09:22
  • Yoksulluğa karşı kadın dayanışması devam ediyor02 Ekim 2025 Perşembe 10:20
  • Mağusa voleybol tarihini konu alan “Voleybolun Kalbi” podcast serisi tanıtıldı17 Eylül 2025 Çarşamba 16:40
  • Gazimağusa'da 21 yaşındaki genç kız hayatını sonlandırdı...26 Ağustos 2025 Salı 10:28
  • Gazimağusa'da denizde hayatını kaybetti!24 Ağustos 2025 Pazar 11:15
  • Gazimağusa’da Elektrik Kurumu’nun Sistemine İzinsiz Giriş: 20 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı16 Ağustos 2025 Cumartesi 12:20
  • Kıbrıs’ın en donanımlı ‘Robotik Rehabilitasyon Merkezi’ Yeniboğaziçi’nde açıldı11 Ağustos 2025 Pazartesi 14:45
  • Mağusa'da 58 yaşındaki Gülen evinde ölü bulundu11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:38
  • Gazimağusa’da ana su hattı arızalandı: Kent geneline bugünden itibaren su verilemeyecek09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti