  • BIST 10789.03
  • Altın 5560.14
  • Dolar 42.2254
  • Euro 48.7609
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Mağusa Kent Müzesi Derneği: Belediye Plajı’nın özel kullanıma devredilmesine karşıyız

» »
Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD), Kapalı Maraş’ın hemen yanındaki Belediye Plajı’nın özel kullanıma devredilmesine karşı olduklarını açıkladı.
Mağusa Kent Müzesi Derneği: Belediye Plajı’nın özel kullanıma devredilmesine karşıyız

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, kültürel mirasın yalnızca anıtsal yapılarla sınırlı olmadığı ve kent kimliğini oluşturan doğal çevre unsurların, kamusal alanların ve kent belleğinde iz bırakan yaşam mekanlarının da korunması gerektiği belirtildi.

Mağusa’nın, sadece surlarıyla ve yapılarıyla değil; plajları, denizle kurduğu güçlü bağ ve bu alanlarda yaşanan hikayeleriyle de var olan tarihi bir liman kenti olduğu vurgulanan açıklamada, “Deve Limanı, Karakol Plajı ve Delik gibi geçmişin izlerini taşıyan alanlar, yıllar içinde kamusal kullanımdan uzaklaştırılarak kentin ortak belleğinden silinmiştir.” denildi.

Açıklamada, Kapalı Maraş’ın hemen yanındaki Belediye Plajı’nın, Mağusalıların gün doğmadan denize girdiği, gün batımında buluştuğu, kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak varlığını sürdürdüğü kaydedildi.

Derneğin kentin belleğinde yer etmiş kamusal alanların özel kullanıma devredilmesine karşı olduğu belirtilen açıklamada, “Plajlarımız, yalnızca denize girilen yerler değil; kentin sosyal dokusunu, hafızasını ve kuşaklar arası bağlarını yaşatan ortak değerlerdir. Kentimizin kimliğini ve yaşam kültürünü gelecek kuşaklara aktarabilmek için, bu alanların kamusal niteliğinin korunması ve herkesin erişimine açık tutulması en temel ilkemizdir.” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da 21 yaşındaki genç kız hayatını sonlandırdı...26 Ağustos 2025 Salı 10:28
  • Gazimağusa'da denizde hayatını kaybetti!24 Ağustos 2025 Pazar 11:15
  • Gazimağusa’da Elektrik Kurumu’nun Sistemine İzinsiz Giriş: 20 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı16 Ağustos 2025 Cumartesi 12:20
  • Kıbrıs’ın en donanımlı ‘Robotik Rehabilitasyon Merkezi’ Yeniboğaziçi’nde açıldı11 Ağustos 2025 Pazartesi 14:45
  • Mağusa'da 58 yaşındaki Gülen evinde ölü bulundu11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:38
  • Gazimağusa’da ana su hattı arızalandı: Kent geneline bugünden itibaren su verilemeyecek09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:10
  • O Yol Yeniden trafiğe açılacak07 Ağustos 2025 Perşembe 18:38
  • Gazimağusa’da park yeri kavgası: Demir çubukla ciddi darp25 Temmuz 2025 Cuma 12:46
  • Gazimağusa’da uyuşturucu ve mermi ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı23 Temmuz 2025 Çarşamba 13:37
  • Gazimağusa'da bazı yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak18 Temmuz 2025 Cuma 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti