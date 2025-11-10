Mağusa Kent Müzesi Derneği: Belediye Plajı’nın özel kullanıma devredilmesine karşıyız

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, kültürel mirasın yalnızca anıtsal yapılarla sınırlı olmadığı ve kent kimliğini oluşturan doğal çevre unsurların, kamusal alanların ve kent belleğinde iz bırakan yaşam mekanlarının da korunması gerektiği belirtildi.

Mağusa’nın, sadece surlarıyla ve yapılarıyla değil; plajları, denizle kurduğu güçlü bağ ve bu alanlarda yaşanan hikayeleriyle de var olan tarihi bir liman kenti olduğu vurgulanan açıklamada, “Deve Limanı, Karakol Plajı ve Delik gibi geçmişin izlerini taşıyan alanlar, yıllar içinde kamusal kullanımdan uzaklaştırılarak kentin ortak belleğinden silinmiştir.” denildi.

Açıklamada, Kapalı Maraş’ın hemen yanındaki Belediye Plajı’nın, Mağusalıların gün doğmadan denize girdiği, gün batımında buluştuğu, kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak varlığını sürdürdüğü kaydedildi.

Derneğin kentin belleğinde yer etmiş kamusal alanların özel kullanıma devredilmesine karşı olduğu belirtilen açıklamada, “Plajlarımız, yalnızca denize girilen yerler değil; kentin sosyal dokusunu, hafızasını ve kuşaklar arası bağlarını yaşatan ortak değerlerdir. Kentimizin kimliğini ve yaşam kültürünü gelecek kuşaklara aktarabilmek için, bu alanların kamusal niteliğinin korunması ve herkesin erişimine açık tutulması en temel ilkemizdir.” ifadelerine yer verildi.