Mesarya Belediyesi’nden Dörtyol’a 500 metrelik altyapı yatırımı

Mesarya Belediyesi, Dörtyol Aşağı Özgürlük Caddesi’nde yürüttüğü altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam 500 metre uzunluğunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bölgede yağışlı havalarda sıkça yaşanan su birikintilerini önlemek amacıyla yağmur suyu drenaj hattı inşa edildi.

Drenaj hattının ardından, yayaların daha güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi için kaldırım düzenlemeleri de yapıldı.

