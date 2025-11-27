  • BIST 10986.37
Topaloğlu'ndan Mağusa'daki saldırıya sert tepki: "Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz!"

Topaloğlu’ndan Mağusa’daki saldırıya sert tepki: “Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz!”

“Mağusa’da şoförlerimize demir sopalarla saldırdılar”
Topaloğlu’ndan Mağusa’daki saldırıya sert tepki: “Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz!”

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Mağusa’da Perşembe Pazarı terminal bölgesi yakınlarında, “Dayı’nın Yeri” isimli kafeteryanın önünde otobüs şoförlerine yönelik gerçekleştirilen organize saldırıyı “kabul edilemez bir vahşet” olarak nitelendirerek sert bir açıklama yaptı.

Topaloğlu, Perşembe Pazarı kurulurken öğrenci otobüslerinin her zaman olduğu gibi pazarın arka kısmına park ettiğini, buna rağmen kafe işletmecilerinin hiçbir haklı gerekçeye dayanmayan iddialarla şoförlere küfür ederek saldırıya geçtiğini vurguladı. Park halindeki otobüslerin kafenin önünden 25–30 metre uzakta olduğu da özellikle belirtildi.

“Mağusa’da şoförlerimize demir sopalarla saldırdılar”

Topaloğlu, olayın basit bir tartışma değil, Mağusa’da 10–15 kişilik bir grubun, 2–3 otobüs şoförünü hedef alarak gerçekleştirdiği toplu ve organize bir saldırı olduğunu ifade etti. Demir sopalarla çalışanlarımıza saldırdılar. Otobüs işletmecisi Yusuf Keleş’in parmağı kırıldı, bir şoförümüz başından yaralandı, bir diğerinde ise çeşitli sıyrıklar oluştu. Yaralılarımız derhal hastaneye kaldırıldı. Ayrıca otobüslerimize de zarar verildi.”

Kavga sırasında kafe sahipleri tarafından ağır küfürler ve ölüm tehditleri savrulduğu da açıklandı.

Saldırıya uğrayanların hepsi ayni zamanda otobüs sahibi

Topaloğlu saldırıya uğrayan şoförlerin ayni zamanda otobüs işletmecisi olduğunu belirterek, şoförlük camiasından gelen kişilere mağusanın göbeğinde böyle bir barbarlığa maruz bırakılmaları utanç vericidir dedi.

“Yetkililere çağrı: Mağusa’da yaşanan bu şiddet cezasız kalırsa bunun sonu gelmez”

Başkan Topaloğlu, yetkililere sert bir uyarıda bulunarak olayın takipçisi olacaklarını vurguladı. Bu vahşetin üzeri örtülemez. Saldırganlar hakkında derhal işlem yapılmasını bekliyoruz. Mağusa’da yaşanan bu şiddet cezasız kalırsa yarın başka canlar yanar.”

“Kar-İş olarak resmi şikâyetimizi yapacağız”

Topaloğlu, hem saldırıya uğrayan şoförlerin hem de Kar-İş’in resmi olarak şikâyetçi olacağını duyurdu. “Şoförlerimizin can güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir. Yaşananlar kabul edilemez. Hukuki süreç derhal başlatılacaktır.”

Topaloğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz ekmeğinin peşinde olan insanlarız. Kimsenin, hiçbir bahaneyle bu insanlara saldırmaya hakkı yoktur. Mağusa’da yaşanan bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz.”

