Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, adanın her iki tarafında devam eden eski eserleri koruma çalışmaları kapsamında Mormenekşe (Limnia) köyündeki yel değirmenindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Mormenekşe'de yel değirmeninde koruma çalışmaları başlatıldı

Ali Tuncay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küçük ölçekli ama Kıbrıs adasının ekonomik ve kültürel tarihi açısından büyük anlam taşıyan yapıların korunmasının, Ada insanının paylaşılan geçmişine sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı. Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin bu bilinçle kurulduğu 2008 yılında gündemine aldığı Mormenekşe (Limnia) köyündeki yel değirmeninde koruma çalışmaları başlattığını kaydetti.

Kıbrıs adasında su değirmeni kuracak kadar yeterli su kaynağının bulunmadığından Mağusa ve Karpaz gibi bazı bölgelerde, insanların çözümü rüzgârdan yararlanarak yel değirmenleri kurmakta bulduğunu vurgulayan Tuncay, bu yapıların adanın tarihi üretim kültürünü, yerel ekonomisini ve çevresel koşullara uyum becerisini yansıtan önemli miraslar arasında bulunduklarına dikkati çekti.

Projenin Avrupa Birliği’nin finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle gerçekleştirildiğini de hatırlatan Tuncay, projeye katkı koyan tüm uzman ve emekçilere teşekkür etti.

