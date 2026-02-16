Gazimağusa’da Van Araç Kundaklandı, Bir Tutuklama

Gazimağusa’da park halindeki bir van aracın kundaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir zanlı daha tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 26 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa Kavunoğlu Sokak üzerinde bir ikametgahın önünde park halinde bulunan bir şahsa ait van aracın sağ alt kısmındaki yol üzerine, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından kasten yanıcı madde dökülüp ateşe verilmişti.

Olayla bağlantılı olarak meselede zanlı görülen A.T. (K-28) daha önce tespit edilerek tutuklanmıştı. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında aranan M.M. (E-32) de tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.